A hívek nagy szeretettel köszöntötték a 70 éves Leó pápát A hívek nagy szeretettel köszöntötték a 70 éves Leó pápát  (ANSA)
Isten éltesse a 70 éves Leó pápát! - a Szentatya köszönete Istennek és szüleinek

Az Úrangyala elimádkozása után XIV. Leó pápa felidézte a püspöki szinódus megalapításának hétfőn esedékes 60. évfordulóját és megköszönte a híveknek, hogy megemlékeztek róla imáikban születésnapja alkalmából.

Vertse Márta - Vatikán

XIV. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy hétfőn ünnepeljük a Püspöki Szinódus megalapításának 60. évfordulóját. A püspöki szinódus megalapítása Szent VI. Pál prófétai megérzése volt, hogy a püspökök még inkább és még jobban gyakorolják a közösséget Péter utódával. Leó pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy ez az évforduló ébresszen megújult elkötelezettséget az egység, a szinodalitás és az egyház küldetése iránt.

A Szentatya ezután szeretettel köszöntötte a római híveket, az itáliai és a különböző országokból érkezett zarándokokat, megnevezve többek között egy chilei, egy tanzániai és egy cseh csoportot, majd üdvözölte a perui „Jézus, a názáreti fogoly” vallási társulat tagjait.

Végül a következő szavakkal búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő hívektől:

„Kedves testvéreim, úgy tűnik, tudjátok, hogy ma ünneplem a hetvenedik születésnapomat. Hálát adok az Úrnak és a szüleimnek; és köszönöm mindenkinek, aki megemlékezett rólam az imáiban. Nagyon köszönöm mindenkinek! Köszönöm! Szép vasárnapot!”.

A lelkes nemzetközi hívősereg szűnni nem akaró tapssal és éljenzéssel fejezte ki jókívánságait és szeretetét a 70. születésnapját ünneplő XIV. Leó pápának, az olasz hívők nevében hatalmas transzparens hirdette: „Auguri Papa Leone”.

 

15 szeptember 2025, 11:04

Az Úrangyala imádságot, amely a Megtestesülés örökös titkára emlékezik, naponta háromszor imádkozzuk el: reggel 6 órakor, délben és délután 6 órakor, a reggeli, déli és esti harangszóra. Az ima az Úrangyala nevet latin nyelvű változatának kezdősoráról kapta – „Angelus Domini nuntiavit Mariae”.

Jézus Krisztus Megtestesülésére utaló három versből és a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégy Máriából, majd egy zárókönyörgésből áll.

Ezt az imát a pápa vasár- és ünnepnapokon a Szent Péter téren mondja el. Az Úrangyala elimádkozása előtt a pápa rövid beszédet mond, a napi olvasmányokból kiindulva. Az ima után köszönti a zarándokokat. Húsvéti időben Pünkösdig az Úrangyala helyett a Regina Coeli-t imádkozzuk, Jézus Krisztus Feltámadásának emlékére. A Mennyek Királynője Mária-himnusz után háromszor elmondjuk a Dicsőséget.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Az Úrangyala

Az Úr angyala köszönté
a Boldogságos Szűz Máriát.
És ő méhébe fogadá
Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária…

Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem
a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária…

És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária…

Imádkozzál érettünk Istennek
Szent Anyja.
Hogy méltók lehessünk 
Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.
Kérünk, téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által
a föltámadás dicsőségébe vitessünk.
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen.

Dicsőség az Atyának…(háromszor)
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik...

Apostoli (pápai) áldás

Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. A mi segítségünk az Úr nevében van. Aki az eget és a földet teremtette. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Amen.