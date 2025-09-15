Isten éltesse a 70 éves Leó pápát! - a Szentatya köszönete Istennek és szüleinek

Az Úrangyala elimádkozása után XIV. Leó pápa felidézte a püspöki szinódus megalapításának hétfőn esedékes 60. évfordulóját és megköszönte a híveknek, hogy megemlékeztek róla imáikban születésnapja alkalmából.

Vertse Márta - Vatikán

XIV. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy hétfőn ünnepeljük a Püspöki Szinódus megalapításának 60. évfordulóját. A püspöki szinódus megalapítása Szent VI. Pál prófétai megérzése volt, hogy a püspökök még inkább és még jobban gyakorolják a közösséget Péter utódával. Leó pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy ez az évforduló ébresszen megújult elkötelezettséget az egység, a szinodalitás és az egyház küldetése iránt.

A Szentatya ezután szeretettel köszöntötte a római híveket, az itáliai és a különböző országokból érkezett zarándokokat, megnevezve többek között egy chilei, egy tanzániai és egy cseh csoportot, majd üdvözölte a perui „Jézus, a názáreti fogoly” vallási társulat tagjait.

Végül a következő szavakkal búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő hívektől:

„Kedves testvéreim, úgy tűnik, tudjátok, hogy ma ünneplem a hetvenedik születésnapomat. Hálát adok az Úrnak és a szüleimnek; és köszönöm mindenkinek, aki megemlékezett rólam az imáiban. Nagyon köszönöm mindenkinek! Köszönöm! Szép vasárnapot!”.

A lelkes nemzetközi hívősereg szűnni nem akaró tapssal és éljenzéssel fejezte ki jókívánságait és szeretetét a 70. születésnapját ünneplő XIV. Leó pápának, az olasz hívők nevében hatalmas transzparens hirdette: „Auguri Papa Leone”.