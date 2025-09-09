A pápa kevesebb mint egy napra visszatért Castel Gandolfóba
Somogyi Viktória – Vatikán
XIV. Leó pápa alig egy napra visszatért Castel Gandolfóba. „Hétfő este XIV. Leó pápa a Castel Gandolfo-i Palazzo Barberinibe látogat, és kedden onnan folytatja tevékenységét, amelyre nem terveznek kihallgatásokat” – olvasható a Szentszék Sajtóirodája által hétfőn kiadott rövid közleményben. „A pápa kedden délután visszatér a Vatikánba.”
A pápa július 6. és 22. között nyári pihenőidőszakát a Róma közeli településen töltötte. Ezt követően augusztus közepén néhány napra visszatért a Castel Gandolfó-i Apostoli palotába Szűz Mária mennybevételének ünnepére. Szeptember 5-én a pápa ismét ellátogatott a Laudato si' faluba, egy 55 hektáron fekvő, egykor a pápai villákhoz tartozó projekt területére, hogy találkozzon azokkal az alkalmazottakkal, akik a több mint háromezer növényfajt gondozzák.