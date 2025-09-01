Leó pápa az ágostonrendiekhez: „A béke azzal kezdődik, amit mondunk és amit teszünk”

XIV. Leó pápa videóüzenetet küldött a Villanovai Szent Tamás ágostonrendi tartománynak lelkiatyjuk ünnepén. Arra hív mindenkit, hogy hallgassanak Isten szerető hangjára, amely békét hozhat.

Somogyi Viktória – Vatikán

Szent Ágoston ünnepe alkalmából XIV. Leó pápa videóüzenetet küldött az Egyesült Államokbeli Villanovai Szent Tamás ágostonrendi tartománynak, amelyben háláját fejezte ki, hogy neki adományozták a Szent Ágoston-érmet. Üzenetében a pápa szeretettel emlékezett arra, hogy a helyi plébániát Villanovai Szent Tamásnak, az ágostonrendi szerzetesnek és püspöknek szentelték, akire a „szegények atyjaként” emlékeznek. „Ágostonrendiként elismerést kapni nagy megtiszteltetés. Oly sokat köszönhetek Szent Ágoston lelkületének és tanításainak abból, aki vagyok. Hálás vagyok mindannyiótoknak azért, ahogyan életetek mély elkötelezettséget mutat a veritas, unitas, caritas (igazság, egység, szeretet) értékei iránt.”

A szent életéről elmélkedve Leó pápa megjegyezte, hogy Ágoston útja „tele volt próbatételekkel és hibákkal, akárcsak a mi életünk”. Mégis a kegyelem, édesanyja, Mónika imái és a körülötte lévő közösség tanúságtétele által felfedezte „a békéhez vezető utat nyugtalan szíve számára”. A pápa hangsúlyozta, hogy Ágoston tanúságtétele minden keresztényt arra hív, hogy ismerje fel Istentől kapott ajándékait, és ajánlja fel azokat „Isten és felebarátaink szeretetteljes szolgálatában”.

A szeretetteljes szolgálat hosszú öröksége

Ezután a philadelphiai ágostonos jelenlétre utalt, amely város az Egyesült Államok egyik legrégebbi katolikus közösségének ad otthont, felidézve Matthew Carr és John Rossiter atyák missziós buzgalmát, amellyel a 18. század végén a bevándorlók szolgálatában álltak. Ugyanez a lelkület „hív minket ma is arra, hogy folytassuk a szeretetteljes szolgálat örökségét”. „Jézus az Evangéliumban arra emlékeztet minket, hogy szeressük felebarátunkat” – hangsúlyozta a pápa, arra buzdítva mindenkit, hogy Krisztus szemével tekintsünk egymásra, és fedezzük fel újra identitásunkat „mint testvérek és nővérek Őbenne”.

Ágoston szavait idézve – „Ne a szíved legyen a füledben, hanem a füled a szívedben” –, a pápa arra hívta az ágostonos családot, hogy vállalják fel a meghallgatás lelkületét. „Mielőtt beszélnénk, meg kell hallgatnunk” – mondta, hozzátéve, hogy egy szinodális egyházban arra kaptunk meghívást, hogy hallgassunk a Szentlélekre, egymásra és különösen a szegények hangjára. Arra buzdított mindenkit, hogy szűrjék ki a világ zaját és megosztottságát, hogy meghallhassák Isten szerető hangját, amely önmagában békét hozhat. „Amikor meghalljuk ezt a megnyugtató hangot, megoszthatjuk azt a világgal, miközben igyekszünk eggyé válni Őbenne.”

Leó pápa videóüzenete végén az Ágoston-rendi családot Szűz Máriára, a Jó Tanács Anyjára bízta, és azért imádkozott, hogy Isten áldja meg mindnyájukat, és hozzon békét nyugtalan szívükbe, illetve segítsen nekik továbbra is egy szeretetteljes közösséget építeni, amely egységben van az elmében és a szívben, Istenre összpontosítva.”