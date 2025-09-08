Leó pápa a vatikáni családok ünnepén: Szükség van ma a tanúságtételetekre

XIV. Leó pápa szeptember 6-án, szombaton a Kormányzóság előtti téren találkozott a vatikáni dolgozókkal és hozzátartozóikkal, köztük sok gyermekkel, az éves audienciájuk alkalmából. „Ma a családot ünnepeljük, azt, hogy mindannyian összegyűltünk”. A Szentatya köszönetet mondott az anyukáknak és apukáknak: „Köszönöm mindazt, amit tesztek, olykor áldozatok árán”. A találkozó végén a pápa az őt ünneplő embersereg között áldást osztott, fotók készültek és többen megölelhették őt.

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes - Vatikán

Szappanbuborékok, mutatványosok, felfújható hinták, ételstand, rajzoló és színező sarok, játékok és élőzene adta a hátteret a családos ünnepnek, melynek legfőbb látványossága maga XIV. Leó pápa volt, aki eljött üdvözölni szombaton késődélután a Vatikánban dolgozó családos alkalmazottakat a Kormányzóság előtti téren. Ezt a találkozót néhány éve rendszeresen megtartják, egyre változatosabb és színesebb programmal. Eredetileg májusra volt kitűzve az időpont, amit áttettek szeptember elejére. Több száz édesanya és édesapa gyűlt össze gyermekeikkel – akiknek nagyrésze nyáron részt vett a vatikáni nyári táboron is.

A pápa megjelenése nagy örömet váltott ki a családokból: érkezését Franco Fontana szalézi atya jelentette be, aki a Kormányzóság vezetőségénél és központi hivatalainál szolgálatot teljesítő káplánok koordinátora. A Szentatya mikrofonba beszélve köszöntötte a gyerekeket, akik kiáltozva, tapssal és énekkel fogadták őt.

A pápa köszönti a családokat és gyermekeket (@Vatican Media)

Mind Isten családjához tartozunk

“Sziasztok! Jó estét! Milyen jó itt találkozni, különösen a családok ünnepén! Nagyon jó látni mind, titeket, gyerekek!” – mondta a pápa, majd tapsot kért a gyermekek számára. „Ahogy anya és apa szeret benneteket, úgy mi is, amikor összegyűlünk, igazán szeretjük egymást, mert valamennyien Isten családjához tartozunk, testvérünkkel, legjobb barátunkkal, Jézussal” – fordult mosolyogva Leó pápa a serdülőkhöz, gyermekekhez és néhány csecsemőhöz. „Ilyen nyitott szívvel akarjuk megélni ezt a szép pillanatot” – tette hozzá, majd a család öröméről beszélt. „Megéljük a családhoz való tartozás örömét, az együttlét örömét, azt, hogy egymás barátai vagyunk és megünnepeljük az ajándékokat, főként az élet ajándékát, a család ajándékát, amelyet az Úr nekünk adott”.

A családok tanúságtétele és áldozatai

“Isten hozott mindannyiótokat! Köszönöm ezt a fogadtatást!” – folytatta az üdvözlést Leó pápa, aki a szülőkhöz is szólt. “Nagyon fontos a családoknak ez a tanúságtétele a mai világban. Köszönöm nektek ezt a tanúságtételt, és hogy ma este itt vagytok, köszönöm mindazt, amit tesztek, olykor nagy áldozatok árán is, hogy egységben éltek a családban és ezt az üzenetet közvetítitek, részt vállalva abban a lelkületben, amit Jézus Krisztus ránk hagyott”.

A pápa a gyermekek között (@Vatican Media)

Imádság és köszöntés

Ezután a pápa elimádkozta az egybegyűltekkel az Üdvözlégyet, majd megáldott mindenkit. A Szentatya mellett Raffaella Petrini nővér, Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnöke állt, a két főtitkárral, Emilio Nappa és Giuseppe Puglisi-Alibrandi prelátusokkal. Mögöttük három bíboros, akiket a pápa külön ajándéknak nevezett: a két korábbi kormányzósági elnök, Fernando Vergéz Alzaga és Giuseppe Bertello bíborosok. Jelen volt még Lorenzo Baldisseri bíboros, a Püspöki Szinódus korábbi főtitkára.

A köszöntések végén Leó pápa elvegyült a tömegben, a gyermekek és szüleik gyűrűjében. Mintegy fél órán át áldást osztott, ölelések, kézfogások, fotózkodás zajlott szerte a téren. Egy szép nagy pizza is előkerült, amelyet a pápa tiszteletére sütöttek: a zöld bazsalikomlevelekkel keretezett margherita pizza piros paradicsomos alapján fehér mozzarellakockákból kirakva: Éljen XIV. Leó pápa! Az örömteli, családi találkozó végén készült még néhány fotó az animátorokkal, mutatványosokkal, majd a Szentatya visszatért lakhelyére.