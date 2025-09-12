XIV. Leó üzenete "A teremtés nyelvei" római kongresszusra

A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben a pápa megáldotta a római Regina Apostolorum Egyetemen jelenleg zajló XII. Latin-amerikai Tudományos és Vallási Kongresszust. A tanácskozás témája: „A teremtés nyelvei: A Természet könyve tudományos, filozófiai és teológiai hermeneutikája, mint a remény útja”. A pápa Szent Ágostont idézve arra buzdít, hogy „keressünk olyan utakat, amelyek lehetővé teszik az ember számára, hogy túllépjen mindenen, ami mérhető”.

Somogyi Viktória – Vatikán

Szent Ágoston ihlette azt az útmutatást, amelyet XIV. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetében ad a XII. Latin-amerikai Tudományos és Vallási Kongresszus résztvevőinek. A tanácskozást a római Regina Apostolorum Egyetemen tartják szeptember 10-12. között.

A megpróbáltatásokban hallgassunk az Istentől jövő reményre!

A pápa felhívása, amelyet az Intézet rektorához, José Enrique Oyarzún L.C. atyához, a szervezőkhöz és a résztvevőkhöz intézett, így hangzik: „keressünk olyan utakat, amelyek lehetővé teszik az ember számára, hogy túllépjen mindenen, ami mérhető, hogy elmélkedjen a mérhetetlen Mértéken, hogy túllépjen mindenen, ami megszámlálható, hogy elmélkedjen a számtalan Számon, hogy túllépjen mindenen, ami bűn lehet, hogy elmélkedjen a súlytalan Súlyon.” Az idézet Hippo püspökének a De Genesi ad littera (Szó szerint a Teremtésről) című írásából származik.

Leó pápa megáldja a kongresszus résztvevőinek elkötelezettségét ezekben a napokban és hangsúlyozza: Isten műve hirdetni fogja Teremtője dicsőségét, és az emberiség nemcsak létezésének fényes napjainak pompájában, hanem az emberi létre jellemző gyötrelem és megpróbáltatás éjszakáiban is hallhatja majd reményének üzenetét.

Interdiszciplináris tér a teológia és a mesterséges intelligencia között

A Tudomány és vallás közötti párbeszéd Alapítvánnyal (DeCyR), a Laudato si' Mozgalom Argentína káptalanjával és a Puebla Állam Autónom Népi Egyetemével (UPAEP) együttműködve szervezett kongresszus célja, hogy teret biztosítson a természettudományok, a filozófia és a teológia közötti interdiszciplináris elmélkedésnek a „Természet könyve” gazdag szimbolikájáról és annak időszerűségéről az értelem és a remény keresésében.