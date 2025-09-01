Hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában! – Leó pápa felhívása az Úrangyala elimádkozása után

A Szentatya újabb felhívásokat tett a háborúk azonnali befejezésére, a konfliktusok tárgyalások útján való megoldására a fegyverek logikája helyett. Felhívta a hívek figyelmét a szeptember elsején esedékes Teremtésvédelmi Imanapra, amelynek idei témája: „A béke és a remény magvai”.

Vertse Márta - Vatikán

Sajnos, a háború Ukrajnában továbbra is halált és pusztítást arat – mondta a pápa, utalva az elmúlt napok eseményeire, amelyek során bombázások sújtottak több várost, köztük a fővárost, Kijevet is, számos áldozatot okozva. Leó pápa ismételten közelségéről biztosította az ukrán népet és minden családot, akiket a bombázások érintettek. Mindenkit arra biztatott, hogy ne engedjen a közönynek, hanem imával és a jótékony szeretet konkrét tetteivel fejezze ki közelségét a rászorulóknak. Leó pápa megismételte sürgető felhívását egy azonnali tűzszünetre, és a párbeszédben való komoly elkötelezettségre. Elérkezett az ideje, hogy a felelősök lemondjanak a fegyverek logikájáról, és a tárgyalás és a béke útjára lépjenek a nemzetközi közösség támogatásával. Hallgassanak el a fegyverek, miközben erősödjön fel a testvériség és az igazságosság hangja! – hangzott Leó pápa felhívása.

Állítsák meg a fegyverek világunkat megfertőző pandémiáját!

XIV. Leó pápa ezután angolul, anyanyelvén intézett erőteljes felhívást, hogy állítsák meg a fegyverek világunkat megfertőző pandémiáját. Segítsen nekünk Szűz Mária, a Béke Királynője, hogy beteljesedjen Izajás próféciája: „Ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé” (Iz 2,4). A pápa annak a tragikus lövöldözésnek az áldozataiért imádkozott, amely az amerikai Minnesota államban történt egy katolikus iskola templomában, ahol a diákok szentmisén vettek részt.

„Jövevény voltam, és befogadtatok”

Leó pápa megemlékezett annak a hajóbalesetnek az áldozatairól is, amely menekültekkel indult el 1100 kilométeres útra a Kanári-szigetek felé, és felborult Mauritánia partjainál. A halottak száma meghaladja az ötvenet, körülbelül százan vannak a még eltűntek. Ez a halálos tragédia, amely „megsebzi szívünket” – mondta a Szentatya, - naponta megismétlődik a világ minden táján. Imádkozzunk, hogy az Úr tanítson meg minket, egyénenként és társadalomként, hogy a gyakorlatban maradéktalanul megvalósítsuk szavát: „Jövevény voltam, és befogadtatok” (Mt 25,35). Leó pápa Üdvözítőnk szeretetteljes ölelésére bízott minden sebesültet, eltűntet és halottat, bárhol is legyenek.

Közös otthonunk gondozása, Teremtésvédelmi Világnap

Leó pápa emlékeztetett rá, hogy hétfőn, szeptember 1-jén van a Teremtésvédelmi Ima Világnapja. Ferenc pápa, Bartolomaiosz ökumenikus pátriárkával egyetértésben, tíz évvel ezelőtt vezette be ezt a napot a katolikus egyház számára. Ez a nap most különösen fontos és sürgető – mutatott rá a pápa, felidézve a világnap idei témáját: „A béke és a remény magvai”. Ezt a napot minden kereszténnyel együtt ünnepeljük és meghosszabbítjuk a „Teremtés időszakával” október 4-ig, Assisi Szent Ferenc liturgikus ünnepéig. A Naphimnusz, a Naptestvér éneke szellemében, amelyet 800 évvel ezelőtt írt, dicsérjük Istent, és újítsuk meg elkötelezettségünket, hogy nem tesszük tönkre ajándékát, hanem vigyázunk közös otthonunkra – buzdított rá Leó pápa, majd köszöntötte a római híveket, az olasz és a világ különböző országaiból érkezett zarándokokat és mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el tőlük.