Az afganisztáni földrengésnek legalább 1400 halálos áldozata van Az afganisztáni földrengésnek legalább 1400 halálos áldozata van  (ANSA)
A pápa imádkozik az afganisztáni földrengés áldozataiért

Üzenetében Leó pápa imádkozik minden áldozatért, sérültért és eltűntért, és szolidaritását fejezi ki azoknak, akik elvesztették szeretteiket, miközben isteni áldást kér az egész afgán népre.

Kielce Gussie és Nathan Morley / Somogyi Viktória – Vatikán

Augusztus 31-én késő este 6-os erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti részét. Legalább 1400 embert halottnak nyilvánítottak, és több ezer ember megsérült. A hír hallatán XIV. Leó pápa táviratot küldött mindenkinek, akit érintett a pusztító természeti katasztrófa. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben a pápa nagy szomorúságát fejezi ki a jelentős emberveszteség miatt.

Leó pápa imádkozik minden elhunytért, a sérültekért és az eltűnt személyekért. Mindenkit, akit e katasztrófa sújtott, a Mindenható gondviselésére bízott, és kifejezte szívből jövő szolidaritását, különösen azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolják, valamint a mentési és helyreállítási erőfeszítésekben részt vevő mentőalakulatoknak és polgári hatóságoknak. A táviratban a pápa „a vigasz és az erő isteni áldását” kérte az egész afgán népre ebben a nemzet számára nehéz időszakban.

Mi történt pontosan?

Vasárnap késő este egy erős, 6-os erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti részét, amely legalább 1400 ember halálát és több mint 2800 sebesültet okozta – közölték hétfőn a hatóságok. A földrengés helyi idő szerint 23:47-kor történt, epicentruma geológiai adatok szerint Nangarhar tartomány fővárosától, Dzsalálabadtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.

A tisztviselők szerint sok lakos a romok alatt rekedt, és helikoptereket vetettek be, hogy elérjék a közúton megközelíthetetlen távoli régiókat. Nangarhar tartományban a hatóságok 12 halálesetet és 255 sérültet erősítettek meg. Laghman tartomány 58, míg Nuristan tartomány négy sérültet jelentett. „Ezek előzetes adatok, és várhatóan emelkedni fognak a további felmérések során” – mondta egy kormánytisztviselő.

A nehéz terep megnehezíti a mentési erőfeszítéseket, de sürgősségi mentőalakulatokat küldtek az érintett területekre a segélyszállítmányok és a keresési műveletek felgyorsítása érdekében. Az UNICEF, az ENSZ gyermekvédelmi ügynökségének helyi csoportjai együtt működnek az afgán hatóságokkal a károk felmérése és a humanitárius segítségnyújtás koordinálása érdekében.

04 szeptember 2025, 15:55

