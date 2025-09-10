XIV. Leó: Imádkozzunk a világszerte háború sújtotta gyermekekért

A pápa a szerdai általános kihallgatáson a lengyel és arab nyelvű hívőket köszöntve két békeüzenetet intézett hozzájuk. Az elsőt a gyermekeknek szentelte, akik a világszerte dúló konfliktusoktól szenvednek, különösen Ukrajnában és a Gázai-övezetben. A másodikat az erőszak sújtotta Szentföldről érkezett zarándokoknak. A pápa arra hívott, hogy „alakítsuk a fájdalom okozta kiáltást Istenhez intézett imává”.

Somogyi Viktória – Vatikán

„Imáitokban és humanitárius projektjeitekben emlékezzetek meg Ukrajna, Gáza és a világ más, háború sújtotta régióinak gyermekeiről.” Ezt a felhívást tette közzé XIV. Leó pápa szeptember 10-én, szerdán délelőtt az általános kihallgatás végén, amikor a több ezer zarándokkal együtt jelen levő lengyel hívőkhöz szólt a szemerkélő esőben a Szent Péter téren. A pápa felidézte a „Háború lengyel gyermekáldozatainak nemzeti napját”, amely ezen a napon „jelképesen megemlékezik szenvedéseikről és hozzájárulásukról Lengyelország újjáépítéséhez a II. világháború után”.

Imák és segítség a kicsinyeknek

Ezután a Szentatya azt javasolta, hogy sem imáinkban, sem humanitárius segélyprojektjeinkben ne feledkezzünk meg az „ukrán gyermekekről”, akiket a 2022 februárjában kezdődött háború sújt, valamint a „gázai gyermekekről”, akik közel két éve szenvednek az Izraellel vívott konfliktusban, továbbá a világ más területein élő gyermekekről, akiket az erőszak térdre kényszerített. „Szűz Mária, a Béke Királynője oltalmára bízlak benneteket és a ma szenvedő gyermekeket, továbbá szívemből megáldalak benneteket” – mondta XIV. Leó.

A Szentföld fájdalmas kiáltása

Ezután a szerdai audiencián részt vevő arab nyelvű híveket köszöntve a pápa külön szólt a Szentföldről érkezettekhez, akiket a 2023 októberében kezdődött háború sújt. Katekéziséből kiindulva, amely Márk evangéliumának Jézus kereszthaláláról szóló részletét kommentálta, egy halált, amely nem néma halál volt, hanem egy „hangos kiáltás” által Isten felé fordult, a pápa arra kérte a Jézus földjéről érkezett híveket, hogy „a megpróbáltatások és a csapások idején kiáltásotokat alakítsátok át magabiztos imává”. „Isten mindig meghallgatja gyermekeit, és abban a pillanatban válaszol, amelyet a legjobbnak ítél számunkra.” Végül Róma püspöke áldását adta minden jelenlévőre, és imádkozott Istenhez, hogy védje meg őket „minden gonosztól”.