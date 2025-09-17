Leó pápa részvéte Katalin kenti hercegné halála miatt

XIV. Leó táviratban fejezte ki részvétét III. Károly brit királynak Katalin hercegné elvesztése miatt, aki szeptember 4-én hunyt el 92 éves korában a Kensington palotában.

Gedő Ágnes - Vatikán

Temetését szeptember 16-án, kedden tartották, amelyre a pápa eljuttatta táviratát. Őszinte részvétéről biztosította ebben a fájdalmas pillanatban a királyi családot, Eduárd kenti herceget, gyermekeiket és unokáikat. A pápa Isten irgalmába ajánlja az elhunyt nemes lelkét, köszönetet mond, amiért Katalin számos jótékonysági projektekben védnökséget vállalt, és ápolta a legsérülékenyebb személyeket. Táviratában a Szentatya apostoli áldását küldi a feltámadt Úrban való vigasz és béke zálogaként.

A temetést a westminsteri székesegyházban tartották, mivel a kenti hercegné katolikus vallású volt. Egy yorkshire-i arisztokrata család leszármazottjaként született, majd 1961-ben került a királyi családba, amikor feleségül ment a kenti herceghez, V. György király unokájához.

Rómában, az Angol Kollégiumban délután 5 órakor a kenti hercegnére emlékező szentmisén Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkára olvasta föl Leó pápa üzenetét, amelyet a londoni temetésre küldött.