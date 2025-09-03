Leó pápa októberi liturgikus programjai

A Pápai Liturgikus Szertartások hivatala közzétette a Szentatya programját október hónapra. Jubileumi találkozók, szentmisék, szentté avatás egyaránt szerepel a sűrű naptárban, melyek a Szent Péter-téren zajlanak majd.

Gedő Ágnes - Vatikán

Október 5-én, évközi 27. vasárnap a pápa délelőtt fél 11-kor a Szent Péter-téren szentmisét mutat be a missziós világ és a migránsok jubileuma alkalmából.

Október 9-én, csütörtökön délelőtt fél 11-kor a Szent Péter-téren a megszentelt élet jubileuma alkalmából celebrál szentmisét.

Október 12-én, évközi 28. vasárnap délelőtt fél 11-kor a Szent Péter-téren a máriás lelkiség szentévi találkozója keretében mutat be Leó pápa szentmisét.

Október 19-én, évközi 29. vasárnap szintén fél 11-kor a Szent Péter-téren XIV. Leó szentmisét mutat be és szentté avatja a következő boldogokat: az örmény népirtás vértanúja, Ignatius Choukrallah Maloyan, Peter To Rot (Pápua Új-Guinea első szentje lesz), Vincenza Maria Poloni, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, Maria Troncatti, a szegények orvosaként ismert José Gregorio Hernández Cisneros, valamint a Pompeji kegyhely alapítója, Bartolo Longo.

Október 26-án, évközi 30. vasárnap délelőtt tíz órakor a Szent Péter téren Leó pápa szentmisét mutat be a szinodális csapatok és a résztvevő szervek jubileuma alkalmából. Azokról a csoportokról vagy személyekről van szó, akik tagjai papi, lelkipásztori, gazdasági tanácsoknak, egyházmegyei, eparchiális, nemzeti vagy bizonyos egyházi csoportosulások szintjén tevékenyek.

Végül október 27-én, hétfőn délután fél 6-kor a Szentatya a Pápai Egyetemek hallgatóinak mutat be szentmisét a Szent Péter-téren.