A pápa találkozott Moldova elnökével és a dominikai köztársaság miniszterelnökével

Zsúfolt péntek délelőtti programja részeként Leó pápa a Vatikánban fogadta a Dominikai Köztársaság miniszterelnökét és a Moldovai Köztársaság elnökét.

Somogyi Viktória – Vatikán

Pénteken Leó pápa magánkihallgatáson fogadta Maia Sandu moldovai államfőt és Roosevelt Skerrit a dominikai köztársaság miniszterelnöknét a Vatikánban. A Szentszék Sajtóirodája közleményeket adott ki a Szentatya audienciáiról.

Találkozó a Moldovai Köztársaság elnökével

XIV. Leó pápa és Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnökének találkozója után a politikus megbeszélést folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul R. Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárral. Az Államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélések során a felek elismerésüket fejezték ki a meglévő pozitív kétoldalú kapcsolatokért, és további erősítésükre törekednek. Érintették továbbá a béke és a biztonság helyzetét is helyi, regionális és nemzetközi szinten, különös tekintettel az ukrajnai fejleményekre – olvasható a szentszéki közleményben.

Találkozó a Dominikai Köztársaság miniszterelnökével

XIV. Leó pápa pénteken délelőtt a vatikáni Apostoli Palotában fogadta Roosevelt Skerrit, a Dominikai Köztársaság miniszterelnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért Paul R. Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár. Az Államtitkárságon folytatott szívélyes legkörű megbeszélések során elismerték a Szentszék és a Dominikai Köztársaság közötti jó kapcsolatokat. Ezután kiemelték az egyház értékes hozzájárulását az ország életéhez, különösen a szociális segítségnyújtás és az oktatás területén. A beszélgetés érintett néhány aktuális regionális és országos társadalmi-politikai kérdést is, mint például a társadalmi kihívásokat és az éghajlatváltozás következményeit, beleértve a dominikai nép javát szolgáló együttműködés előmozdítására irányuló kölcsönös elkötelezettség megújítását.