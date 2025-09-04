XIV. Leó levele Sepe bíborosnak: Ukrajna őrizze meg a remény lángját minden nap

XIV. Leó pápa Crescenzio Sepe bíborosnak írt levelében imákat kér a békéért a háború sújtotta Ukrajnában. Sepe bíboros szeptember 6-án Lvivben képviseli majd a Szentatyát a Halicsi metropolita szék létrejöttének 650. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken.

Somogyi Viktória – Vatikán

A latinul írt üzenet látszólag formális korlátai között is XIV. Leó pápa kifejezi szívből jövő szolidaritását a háború sújtotta Ukrajnával. Crescenzio Sepe bíborost különleges küldöttének nevezte ki a Halicsi metropolita szék megalapításának 650. évfordulója alkalmából Lvivben szeptember 6-án megrendezésre kerülő szertartásokra. A pápa levelében kifejezte kívánságát, hogy Nápoly nyugalmazott érseke közvetítse szeretetét és „közelségét” minden keresztény hívőnek és „minden jóakaratú embernek”, aki részt vesz az eseményen. A történelmi Halicsi Metropolita Szék, amely végül a latin-rítusúak Lvivi érseksége lett, a katolikus egyház latin rítusának része.

Szeretet a családban és a társadalomban

„Ebben a rendkívül nehéz pillanatban, amelyet Ukrajna átél” Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy „még nagyobb gonddal őrizzék a szeretet parancsát mind a családon belül, mind a közéletben”, és „táplálják az élő keresztény reményt a mindennapi életben”, miközben „buzgón kérik Istentől a béke ajándékát”. A Szentszék Sajtóirodája szerint a szertartásra a lvivi Boldogságos Szűz Mária mennybevétele székesegyházban kerül sor. Sepe bíborost egy küldöttség kíséri, amelynek tagjai Andrij Lehovics atya, a latinok Lvivi érsekének személyi titkára, valamint Roman Broda atya, a Metropolita Szeminárium professzora és a lvivi ukrajnai érsekség liturgikus hivatalának vezetője.