Kína: új püspököt szenteltek a XIV. Leó által létrehozott egyházmegyében

Két hónappal ezelőtt Leó pápa felszámolta a Xiwanzi és Xuanhua egyházmegyéket, létrehozva az új Zhangjiakou egyházmegyét. Első püspökévé a kínai kormánnyal kötött ideiglenes megállapodás keretében Joseph Wang Zhengui atyát nevezte ki, akit szeptember 10-én szenteltek püspökké.

Somogyi Viktória – Vatikán

A 62 éves Joseph Wang Zhengui prelátus szeptember 10-én a Zhangjiakou egyházmegye első püspökévé szentelésével lezárult a XIV. Leó által két hónappal ezelőtt megkezdett folyamat. Július 8-án – „azzal a vággyal, hogy előmozdítsa az Úr nyájának lelkigondozását és hatékonyabban gondoskodjon lelki javáról” –, ahogy a Vatikán Sajtóirodája tájékoztat – a pápa felszámolta a Xiwanzi és Xuanhua egyházmegyéket, és beolvasztotta azokat az új egyházmegye területébe, amely Hebei tartomány része és Pekinggel határos.

Szintén július 8-án Leó pápa kinevezte Wang Zhengui prelátust Zhangjiakou püspökévé, „miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében” – olvasható a hivatalos közleményben.

Az új püspök

A szerdán felszentelt új püspök 1962-ben született, 1984 és 1988 között a Hebei Tartományi Szemináriumban tanult. A következő két évben lelkipásztori gyakorlatot végzett a qujiazhuangi plébánián. 1990. május 24-én a Xianxian egyházmegye papja lett, és ugyanarra a plébániához rendelték, ahol 1991-ben plébánossá nevezték ki. Ezt követően a Xuanhua egyházmegyében szolgált.

Az új egyházmegye

A XII. Pius pápa által 1946. április 11-én alapított Xi'anhua és Xiwanzi egyházmegyék felszámolásával az új zhangjiakoui egyházmegye teljes területe 36,357 km², lakossága pedig 4,032,600 fő, akik közül közel 85,000 a katolikus, akiket 89 pap szolgál. A Vatikán Sajtóirodájának közleménye szerint az új egyházmegye egyházi határai a következő területeket foglalják magukban: Xuanhua, Qiaodong, Xiahuayuan, Chongli, Qiaoxi és Wanquan kerületek; valamint Chicheng, Huailai, Zhuolu, Weixian, Yangyuan, Huai'an, Shangyi, Zhangbei, Guyuan és Kangbao megyék. Yanqing kerületet a pekingi érsekséghez, míg Xilinguolemeng városát a jiningi egyházmegyéhez csatolták.