Leó pápa a karmeliták nagykáptalanjára: Legyetek az egység tanúságtevői

Az indonéziai Malangban szeptember 9-én nyílt meg a rend nagykáptalanja, amelyre a pápa bátorító üzenetet küldött Míċeál O’Neill perjel atyának: ápoljatok olyan csendet, amely lehetővé teszi számotokra az idők jeleinek felismerését, különösen a szegények szemszögéből.

Isabella H. de Carvalho / Somogyi Viktória – Vatikán

„Imádkozom, hogy a szeretet köteléke közösségeitekben tanúságot tegyen az egység ajándékáról, különösen a társadalom azon részeiben, amelyeket a megosztottság és a polarizáció széttöredezett.” A pápa így buzdította a karmelita rend szeptember 9. és 26. között az indonéziai Malangban megrendezett nagykáptalanjának résztvevőit a találkozó megnyitóján felolvasott üzenetében. Az augusztus 5-én aláírt és Míċeál O’Neill perjel atyának címzett levélben a pápa hangsúlyozza, hogy a találkozóra választott téma – „Szemlélődő testvériségünk felismeri küldetését” – tükrözi „a karmelita karizma lényegét”, mert azt mutatja meg, hogy „a közösségi imaélet hogyan alkotja szolgálatuk alapját az Egyház és a világ javára”. „A csendes imában és a kölcsönös gondoskodásban gyökerezve ápoljatok olyan csendet, amely lehetővé teszi, hogy felismerjétek az idők jeleit, különösen a szegények szemszögéből, és a szeretet csendes állandóságával válaszoljatok.”

Testesítsétek meg Krisztus szerető tekintetét a cselekedeteken keresztül

XIV. Leó a karmelita regulát idézi, amely arra ösztönöz, hogy „végezzünk némi munkát”, és hangsúlyozza, hogy ennek „mély jelentése van” e szerzetesrend szolgálatában, mivel arra hív, hogy „testesítsétek meg Krisztus szerető tekintetét, aki irgalmassággal és gyengédséggel ölel át minden embert”. Akár „a lelkigyakorlatokon tartott prédikáláson, a lelki vezetésen, a plébániai munkán vagy a fiatalok nevelésén” keresztül, a pápa reméli, hogy a karmeliták a szeretet és az egység példaképei lehetnek egy olyan világban, amelyet gyakran sújtanak a feszültségek és konfliktusok. Végül a pápa a Kármelhegyi Szűzanya közbenjárásába ajánlja a nagykáptalant, bízva abban, hogy ez a szentévben tartott találkozó „a lelki megújulás lehetőségévé” válik.