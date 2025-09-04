A pápa fogadta Jichák Hercog izraeli elnököt: Sürgős tűzszünet és a segélyek beengedése

Az izraeli elnöknek tartott pápai audiencián áttekintették a Közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a Gázai övezet tragédiájára. A Szentszék részéről szorgalmazták valamennyi túsz szabadon bocsátását, illetve ismételten leszögezték, hogy csak a kétállami megoldás vethet véget a háborúnak.

Alessandro De Carolis /Gedő Ágnes - Vatikán

Stabil jövőt kell teremteni a térségben, melyet régóta számos konfliktus sújt. Ezt a célt, különösen a Gázában élők tragikus helyzetét látva úgy lehet elérni, hogy azonnal újrakezdik a tárgyalásokat az érdekelt felek, bátor döntésekre készen, valamint élvezve a nemzetközi közösség támogatását. Valamennyi túszt szabadon kell engedni, sürgősen állandó tűzszünetet hirdetni, elősegíteni a humanitárius segélyek biztos bejutását a legsúlyosabb helyzetben lévő zónákba. Emellett pedig maradéktalanul tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, mint ahogy a két kép jogos törekvéseit is.

Ezek voltak a főbb pontok a csütörtök délelőtti audiencián, amelyen XIV. Leó pápa fogadta Jichák Hercog izraeli elnököt. A politikus ezt követően egyeztetett az államtitkárságon Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel. A találkozókról kiadott szentszéki közlemény szerint megvizsgálták a Közel-Kelet politikai és társadalmi helyzetét. Arra vonatkozóan, hogy miként lehet jövőt biztosítani a palesztin nép számára, valamint békét és stabilitást teremteni a térségben, szentszéki résztől ismét leszögezték: az egyetlen kiút a jelenlegi háborúból a kétállami megoldás.