A pápa fölhívta a gázai plébániát: aggodalmáról és közelségéről biztosította őket

XIV. Leó pápa Castel Gandolfóból telefonált a gázai Szent Család plébániára, hogy érdeklődjön az aktuális helyzetről, miután Izrael újabb offenzívába kezdett Gáza városa ellen. A Szentatya aggodalmának adott hangot a történtek miatt, és imáiról biztosított mindenkit, aki a plébánián keres menedéket. Jelenleg 450-en menekültek a templomba.

Salvatore Cernuzio és Gabriella Ceraso / Gedő Ágnes - Vatikán

A Szentszék Sajtóközpontja megerősítette, hogy Leó pápa kedden délelőtt fölhívta Gabriel Romanelli atyát, aki elmondta, hogy továbbra is segítik azokat, akik a Szent Család-plébániához fordulnak a támadások közepette: élelmet és vizet osztanak, nyitva tartják a belső gyógyszertárat. Ezen kívül pedig működik az imaterem gyerekek és fiatalok számára, ellátják az időseket és a betegeket, dacára annak, hogy egyre súlyosabb a konfliktus. A pápa aggódik az események miatt, és arról biztosította az argentin papot és mindenkit, aki a plébániára menekül, hogy mellettük áll és imádkozik értük – tájékoztatott a vatikáni sajtóiroda.

A nyári rezidenciáról kilépő pápa

Kedden este fél kilenckor, amikor elhagyta a Castel Gandolfói rezidenciát, a pápa válaszolt a rá várakozó újságírók kérdéseire. Arra vonatkozóan, hogy tömegesen menekülnek Gázából, a Szentatya elmondta, hogy telefonon beszélt a gázai közösséggel és a plébánossal, majd megosztotta félelmeit. Sokan nem tudnak hova menni, Romanelli atyáék egyelőre maradni akarnak, ellenállnak, de tényleg kell keresni egy másik megoldást. A pápa aggodalmát fejezte ki a nagyon feszült helyzet miatt, ami Lengyelország és Oroszország között kialakult a légtér megsértése miatt. A Barberini villa előtt összegyűlt csoportból sokan boldog születésnapot, illetve névnapot is kívántak Leó pápának, akinek védőszentjét szeptember 17-én Bellarmin Szent Róbert emléknapján ünnepli az egyház. Lengyel hívek egy virágcsokrot és egy üdvözlőkártyát adtak át a Szentatyának, mielőtt beült volna az autóba, hogy visszatérjen a Vatikánba.