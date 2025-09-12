A pápa egy galileai cserkészcsoporttal találkozott az általános kihallgatáson

Toszkánai látogatásuk után a Názáret közeli Reineh plébániáról több fiatal Rómába érkezett, hogy részt vegyen a szerdai találkozón XIV. Leó pápával. Shomali atya: „A helyzet nehéz, de a keresztény ember olyan, hogy igyekszik hidakat építeni ott, ahol a gyűlölet megoszt”.

Emiliano Eusepi / Somogyi Viktória – Vatikán

Bár sok hal volt benne, nem szakadt el a háló – írja az Evangélium. A csodálatos halfogás története szinte arra késztet, hogy azt gondoljuk: a barátság olyan, mint egy háló, amely együttműködést, egységet és projekteket teremt, és amely összetartja az embereket. Így történt ez egy szentföldi cserkészcsoporttal is a Názáret közeli Reineh plébániáról, akik a római Santa Gemma Galgani plébánia és a toszkánai regionális Agesci vendégszeretetének, különösen a pratói, firenzei és pisai cserkészeknek köszönhetően lehetőséget kaptak egy toszkánai és római látogatásra.

A cserkészek programjai

Szeptember 5-én este Firenzében imavirrasztást tartottak, amelyen számos cserkész vett részt, hogy kérjék a Szentföld békéjét. Majd szeptember 9-én a Santa Gemma Galgani római plébánia látta vendégül a palesztin cserkészeket, akik szeptember 10-én részt vehettek a XIV. Leó vezette általános kihallgatáson. A fiatalok az audiencia végén köszöntötték a pápát, egy olajfából készült rózsafüzért adva át neki, amely a hazájukban még mindig hiányzó béke szimbóluma. A pápa arra biztatta őket, hogy legyenek a béke és a remény építői.

Galileában minden keresztény a háború ellen van és békét követel

Ibrahim Shomali atya, a latin patriarchátus izraeli iskoláinak igazgatója és Reineh plébánosa, aki elkísérte a fiatalokat az olaszországi útjukra, bemutatta hazája nehéz helyzetét. „Gazdaságilag nagyon nehéz; nincs munka, az iskolák továbbra is online működnek, de sok fiatalt elvesztettünk, mert nem tudták megfelelően követni az órákat. Galileában minden keresztény a háború ellen van és békét követel.” „Mi megnyitottuk plébániáinkat szomszédaink és bárki előtt, aki szeretne idejönni és jobban biztonságban érezni magát. A plébániák is nagyban segítették a Ciszjordániában élőket anyagi támogatással, sőt élelmiszerrel is.”

Shomali atya szerint az izraeli keresztény cserkészek feladata „hidakat építeni a gyűlölet kioltására. Ez nagy elkötelezettséget igényel, de ez a keresztény ember szerepe”, még akkor is, ha ez a mindennapokban nem könnyű a mélyülő megosztottság miatt. „A felhívás az: ne hagyjatok minket magunkra, szükségünk van rátok, a jelenlétetekre. Elképesztő nyomás nehezedik ránk, ezért nemzetközi segítségre van szükség” – hangsúlyozta Shomali atya, a jeruzsálemi latin patriarchátus izraeli iskoláinak igazgatója és Reineh plébánosa.