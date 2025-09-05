Leó pápa fogadta a lengyel elnököt a Vatikánban
Somogyi Viktória – Vatikán
Szeptember 5-én, pénteken délelőtt a Szentatya a vatikáni Apostoli Palotában fogadta Karol Tadeusz Nawrockit, a Lengyel Köztársaság elnökét. Nawrocki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíborossal, vatikáni államtitkárral, akit elkísért Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkár.
Az államtitkárságon folytatott szívélyes hangvételű megbeszélések során az ország társadalmi-politikai helyzetére összpontosítottak, különös tekintettel a lengyel társadalom alapjául szolgáló értékekre és a konszenzusépítés szükségességére a kihívásokkal szemben. A beszélgetés a nemzetközi kérdések megvitatásával folytatódott, amely során az ukrajnai konfliktusra és az európai biztonságra fókusztáltak – olvasható a szentszéki közleményben.