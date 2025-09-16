XIV. Leó pápa megáldotta a czestochowai Fekete Madonna kegykép másolatát

Szeptember 10-én a Szent Péter téren tartott pápai audiencián XIV. Leó pápa fogadta Bodon Pétert, a Ferences Mária Liga (Lega Mariana Francescana) alapítóját, aki egyben a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család tagja is.

Ferences Mária Liga - Budapest

Az audiencia során a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család által adományozott czestochowai Fekete Madonna kegykép hiteles másolatát áldotta meg XIV. Leó pápa.

„Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy augusztus 30-án Czestochowában a Mistura Tadeusz festőművész által festett Fekete Madonna kegykép hiteles másolatát vehettem át a Jasna Góra-i Rózsafüzér Család adományaként, amit az igazgatótól Marian Adam Waligóra Pálos atyától vehettem át, amit ezúton is nagyon köszönök” – fogalmaz szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményében Bodon Péter. „Ezt követően Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora segítségének köszönhetően kaptam időpontot az audienciára.”

„XIV. Leó pápával való találkozásom legszebb pillanata az volt, hogy láttam mennyire örül annak a kezdeményezésnek, hogy a kegykép zarándokútra indul és első állomása Pétervására lesz. Imádkozik a város lakóiért és kéri Istent, hogy a kisváros az ima és a béke városa legyen.”

„Úgy gondolom, nagy megtiszteltetés érte Pétervásárát, hiszen Magyarországra érkezik az egyetlen hiteles eredeti méretben lévő czestochowai Fekete Madonna kegykép másolat. Továbbá abban is az első számúnak tekinthető, hogy XIV. Leó pápasága során első alkalommal áldotta meg a czestochowai Fekete Madonna kegykép hiteles másolatát” – hangsúlyozza Bodon Péter.

„XIV. Leó pápa nagyon derűs volt találkozásom során, még a különös kérésemet is nagy mosollyal fogadva teljesítette. Ez az igaz keresztényi hozzáállás, hogy nekünk is mosolyogni kell a világra, hiszen nagy szüksége van a világnak a kedvességre és szeretetre.”

Azon egyházközösségek, amelyek szeretnének bekapcsólódni a kegykép zarándoklatába, a bodonfc@gmail.com email címen érdeklődhetnek.

A Lega Mariana Francescana kezdeményezés keretein belül szeptember 6-án a római Szent István Házban megrendezett zenés esten Papp Leila (Aliel) énekesnőt hallhatták a Rómában élő magyarok.

„Isten minden embernek adott talentumot. Papp Leila olyan tehetséget kapott, amivel az emberek szívébe tud boldogságot hozni. Pozitív kisugárzását és közvetlen személyiségét, szép hangját egyből megszerette a közönség. A marosszentgyörgyi egyházközösségtől még külön meghívást is kapott Erdélybe. Köszönjük neki a szívet melengető fellépést. Köszönöm a Szent István Ház vendéglátását és a helyszín biztosítását” – emeli ki az esemény kapcsán Bodon Péter.

Augusztus 15-én a 34. alkalommal megrendezésre került Cross Del Amanecer El Campello elnevezésű versenyen Spanyolországban részt vett a Bodon FC futó csapata is. A szalézi szerzetesrend által szervezett versenyen hét magyar futóval képviseltették magukat a Ferences Mária Liga támogatásának segítségével.

A következő programra szeptember 25-29. között kerül sor: az FC Barcelona öregfiúk-Bodon FC mérkőzés megrendezésre, ahol a Bodon FC csapatát vatikáni alkalmazottak alkotják majd.