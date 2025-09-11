A pápa Izrael Hamász elleni katari támadásáról: „A helyzet nagyon komoly”

XIV. Leó pápa kedden a Castel Gandolfo-i rezidenciájáról kilépve röviden válaszolt az újságírók kérdéseire a dohai robbantással kapcsolatban: „Nem tudjuk, merre tartanak a dolgok. Sokat kell imádkoznunk, tovább kell dolgoznunk, és elő kell mozdítani a békét.” A Gáza városában kiadott evakuálási parancsról a pápa elmondta, hogy megpróbálta felvenni a kapcsolatot a plébánossal: „Nincsenek híreim.”

Somogyi Viktória – Vatikán

XIV. Leó pápa „igazán súlyos hírekről” beszélt, utalva Izrael dohai bombázására, amely néhány Hamász-vezető ellen irányult. A támadás több lakóépületet is eltalált a fővárosban. A Szentatyát kedden kérdezték az újságírók a pápák Castel Gandolfo-i nyári rezidenciája, a Villa Barberini előtt, ahol kevesebb mint egy napot töltött a Szentatya, hétfő estétől kedd délutánig.

Erősen kell imádkozni és dolgozni a békéért

XIV. Leó a főkapu előtt néhány pillanatra megállt az újságírókkal, miközben a hosszú sorban egybegyűlt emberek tapsoltak és a nevét skandálták. A Rai News kérdéseire válaszolva aggodalmát fejezte ki a Közel-Keleten történtek miatt: „Az egész helyzet valóban súlyos” – mondta. „Nem tudjuk, merre tartanak a dolgok; még mindig súlyos. Erősen kell imádkoznunk, és továbbra is dolgoznunk kell, keresni és elősegíteni a békét.”

Evakuálási parancs Gázában

Izrael Gáza városának lakóira vonatkozó azonnali evakuálási parancsával kapcsolatban, amely a katonai műveletek eszkalálódására utal, a pápa elmagyarázta, hogy megpróbálta felvenni a kapcsolatot a Szent Család plébánosával, Gabriel Romanelli atyával. „Megpróbáltam most felhívni a plébánost, de nincsenek híreim” – mondta. „Biztosan jól voltak, de az új parancs után nem vagyok biztos benne.” Kedd este maga Romanelli atya jelentette be a közösségi média csatornáin keresztül: „Ma a Szentatyának, XIV. Leó pápának sikerült kommunikálni velünk. Megkérdezte, hogy vagyunk, és mi a helyzet. Áldását küldte ránk, és imádkozott értünk és a békéért.”