Leó Chicagóból: a vatikáni média dokumentumfilmje a pápa amerikai gyökereiről

Hamarosan bemutatják a vatikáni médiacsatornákon azt a dokumentumfilmet, amelynek segítségével elutazhatunk az Amerikai Egyesült Államokba, az Ágoston-rendi pápa szülőhazájába, hogy megismerjük Robert Francis Prevost életét, aki 2025. május 8-a óta vezeti az egyetemes egyházat. A filmben megszólal két fivére, Louis és John, és sokan mások: hangok, képek, tanúságtételek segítenek közelebb hozni a jelenlegi Szentatya alakját.

Gedő Ágnes - Vatikán

Gyermekkorától kezdve a családi kötelékeken át a barátságokig betekintést nyerhetünk tanulmányaiba, társadalmi szerepvállalásába, megtudhatjuk, milyen sportokat szeretett és mik voltak a kedvenc ételei. Részletes arckép, bizonyos értelemben eddig még nem ismert információkkal, amit a „Leo from Chicago” – vagyis „Leó Chicagóból” – című dokumentumfilm kínál. A produkció a vatikáni Kommunikációs Dikasztérium, a Chicagói Érsekség, valamint az amerikai székhelyű, spanyol adásokat készítő ESNE (El Sembrador – Nueva Evangelización) katolikus médiahálózat együttműködésével jött létre azzal a céllal, hogy szülőföldjén, az USA-n át végigvezessen a jelenlegi pápa személyes történetén egészen a gyökerekig.

Gyerekkor, család, iskola, sport

Útitársunk ebben három vatikáni újságíró, Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio és Felipe Herrera-Espaliat, akik Chicago egyik külvárosi negyedéből (Doltonból) indulva fölkeresik Robert Francis Prevost szülőházát, ahol testvérei, Louis Martin és John eleveníti föl emlékeit és a családi történeteket. Aztán következnek a hivatalok, az iskolák, és az Ágoston-rendiek által vezetett plébániák, a Katolikus Teológiai Unió. Betérhetünk azokra a helyekre, ahová annak idején a mostani Szentatya járt, mint például Aurelio Pizzériája, vagy a Rate Field stadion, a White Sox baseball csapatának székhelye. Aztán az útvonal egészen a Villanova Egyetemig visz, pár kilométerre Philadelphiától, illetve a floridai Port Charlotte-ba, bátyja lakóhelyére.

Már gyerekként vonzódott a vallásos élethez

Közel 30 személy szólal meg a filmben, akik mind kötődnek Leó pápához: történeteket, anekdotákat osztanak meg, fényképeket és videókat láthatunk, melyek révén jobban megismerhetjük az egyetemes egyház jelenlegi vezetőjét. Egy olyan embert, aki már gyerekkorában érdeklődést mutatott a vallásos élet iránt, játékból misézett és latinul imádkozott; majd egészen fiatalon megkezdte a felkészülést, hogy belépjen Szent Ágoston rendjébe. Matematikai és teológiai tanulmányokat folytatott, ahol igaz kapcsolatokat épített évfolyamtársaival, és mindig kiállt az élet védelmére irányuló kezdeményezések mellett. Egy olyan férfi képe rajzolódik ki előttünk, aki elhagyta szülőföldjét, hogy Peruban szolgáljon, és aki nyugodtan és határozottan vezette a világon egyik leginkább elterjedt szerzetesrendet. Aki a 60-70-es évek zenéit kedvelte, szeretett autót vezetni, televíziót nézett és követte a baseballt.

A mostani dokumentumfilmet megelőzte a Leó Peruból – című, amelyet júniusban mutattak be a pápa dél-amerikai missziós éveiről. A Leó Chicagóból hamarosan megtekinthető a vatikáni médiacsatornákon.