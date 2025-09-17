A Szentatya imádkozik Charlie Kirkért és családjáért

A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója, Matteo Bruni megerősítette, hogy Leó pápa múlt szombaton, az USA új szentszéki nagykövetével történt beszélgetés során megígérte, hogy imádkozik a szeptember 10-én meggyilkolt keresztény aktivista politikusért és családjáért.

Gedő Ágnes - Vatikán

A pápa megerősítette, hogy imádkozik Charlie Kirkért, feleségéért és gyermekeikért – azon a szombati audiencián, amelyen a merénylet után három nappal fogadta az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövetét, Brian Burch-ot, megbízólevele bemutatása alkalmából. Ezt Matteo Bruni szentszéki szóvivő mondta el újságírói kérdésekre válaszolva. A Szentatya aggodalmát fejezte ki a politikai erőszak miatt, és arról beszélt, hogy óvakodni kell az olyan retorikától és kihasználástól, ami széthúzáshoz vezet, nem pedig párbeszédhez – tette hozzá a vatikáni sajtószóvivő.

Pietro Parolin bíboros államtitkár egy vatikáni konferencia után nyilatkozott az újságíróknak, akik az amerikai konzervatív keresztény aktivista, Charlie Kirk meggyilkolásáról is kérdezték. “Ellenzünk mindenféle erőszakot. Nagyon-nagyon toleránsnak kell lennünk és tisztelni mindenkit, akkor is, ha nem osztjuk mások nézeteit, nyilatkozatait és gondolatait. Ha nem vagyunk toleránsak és nem adjuk meg a tiszteletet, hanem erőszakosak vagyunk, akkor az valóban nagy problémát fog okozni a nemzetközi és a nemzeti közösségen belül is”.