A Taizé-i Roger testvér karizmája húsz évvel halála után továbbra is él

2005. augusztus 16-án, húsz évvel ezelőtt ölték meg a Taizé-i közösség alapítóját, éppen egy közös imádság után. Két évtizeddel később, az egység és a megbékélés üzenete élőbb, mint valaha, egy mind megosztottabb világban.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Augusztus 16-án, múlt szombaton a Taizé-i közösség egy különleges estét ajánlott Roger Schutz testvérnek, az ökumenikus közösség alapítójának tiszteletére. Négy tanúvallomás keretében emlékeztek meg arról a személyről, akinek a Burgundiában alapított közössége II. János Pál pápa szerint „egy kicsi tavasz” volt az egyház számára. Roger testvér halála máig fájdalmas emlék milliók számára. 2005. augusztus 16-án, a szokásos esti ima végén a Taizé-i közösség imasátrában egy súlyosan elmebeteg nő késszúrással megölte a szelíd, mindig csendes Roger testvért, akit a fiatalok világszerte nemcsak nagyon tiszteltek, hanem mélyen szerettek és a maguk módján köztük élő „ökumenikus szentként” tekintettek rá. A merénylet világszerte megdöbbenést váltott ki, de ennél sokkal nagyobb volt az együttérzés és a szolidaritás hangja. Különösen erős visszhangot keltett Roger testvér halálhíre az esettel egy-időben zajló kölni Ifjúsági Világtalálkozón, melyen már az új pápa, XVI. Benedek köszöntötte a fiatalokat.

A megosztottságok ellenére is az egységet kereste

„Roger testvér, a béke és a megbékélés szimbóluma, hirtelen távozott közülünk. Szívében ott élt az a feltétel nélküli befogadás, amelyet a közös imádságban tapasztaltunk meg nála, mint a kontemplatív imádságnak az a módját, amelyet Taizében mindenki szívesen fogadott” – emlékezett Matthew testvér, aki 2023 vége óta a közösség priorja, és aki szombat este tanúságot tett az alapítóról. „Örökségének alapvonása, hogy a megosztottságok ellenére is az egységet kereste mindazok között, akik Krisztust szeretik, ami párosult a béke iránti vággyal, ez pedig az ő esetében, közvetlenül a második világháború után, érthetően nagyon is erős volt benne”.

A kiengesztelődés művét szolgálta

A megbékélés és a legszegényebbek, legrászorultabbak szolgálatának szükségessége volt az az életfilozófia, ami révén 1940-ben Roger Schütz, nővérével együtt a burgundiai faluba került és ami az 1949-ben alapított Taizé-i közösség küldetésének középpontjában állt, egy olyan világban, melyben a háború nyomai még mélyen érezhetőek voltak. „Sokat gondolok arra, amit ő akkor élt át, amikor Taizéba érkezett” – vallotta Matthew testvér. „Először teljesen egyedül volt, majd politikai menekülteket, zsidókat, sőt 1944 karácsonyán német hadifoglyokat is befogadott. Nagyon erős volt benne a béke és a megbékélés iránti vágy, ezért sem hagyta, hogy a hibákért egy egész népet démonizáljanak. Roger testvér ma még mindig azt tanítja nekünk, hogy álljunk közel kell azokhoz, akik szenvednek, és álljunk közel minden jóakaratú emberhez is.”

Protestáns, katolikus, anglikán priorok váltották egymást a közösség vezetésében

Roger testvér ösztönzésére a Taizé-i közösség folyamatosan növekedett, mert egyenlőképpen befogadta a protestáns, a katolikus és ortodox keresztényeket, akik a Krisztusban való egységre törekedtek. Az eredetileg svájci származású protestáns Roger Schütz lelkészt a német katolikus Alois testvér követte, majd őt az anglikán Andrew Thorpe váltotta, akit Matthew, Máté testvérnek hívnak. A taizéi testvérek közösségi élete és imái ma is éppúgy vonzzák a fiatalokat a világ minden tájáról a „bizalom világméretű zarándoklataira”, amelyeket minden év végén egy-egy európai városban tartanak.

Konkrét szolidaritás egy megosztott világban

20 évvel meggyilkolása után Roger testvérnek még mindig sok mondanivalója van, és nem csak ezeknek a fiataloknak. Ő a bátorság szimbóluma a megosztottság falai előtt. „Az egyik dolog, ami a leginkább megragadott, az volt, amikor önkéntesként Taizéban voltam” – emlékezett vissza Matthew testvér. „Egyszer csak eltűnt, senki sem tudta, hová ment, és csak később tudtuk meg, hogy a kommunista Kelet-Berlinbe utazott.” Az augusztus 16-i szombati imádság és megemlékezés alkalmával egy magyar résztvevő arról tett tanúságot, Roger Schütz még a kommunizmus idején Budapestre látogatatott. Nem volt szabad hivatalosan megjelennie, sem pedig beszédet tartania, csak „éppen” köszöntötte az embereket, de az ősi keresztény köszöntéssel, mondván: „Krisztus feltámadt”. „Taizé-ba úgy térünk be, mint egy forráshoz” – mondta II. János Pál pápa 1986-os látogatása során. „Ma Roger testvér megpróbálná vigasztalni azokat, akik szomorúságban élnek, de egyúttal konkrét jeleket is keresne a szolidaritásra, főként olyan helyekre látogatva, ahol ma háborúk dúlnak” – magyarázta Matthew testvér.

Szent II. János Pál pápa egykori taizéi beszédének részlete:

Befejezésül álljon itt Szent II. János Pál pápa beszédének egy részlete, melyet 1986. október 5-én mondott a Taizé-i közösség tagjainak.

Miként ti, zarándokok és a közösség barátai, a pápa is csak átutazóban van itt. Ám Taizé-ba úgy érkezünk, mint egy forráshoz. Az utas megáll itt, szomját oltja, majd folytatja az útját. A közösség testvérei, mint tudjátok, nem akarnak itt-tartani titeket. Inkább imádságban és csendben szeretnék lehetővé tenni számotokra, hogy igyatok a Krisztus által megígért élő vízből, hogy megismerjétek az ő örömét, hogy felismerjétek az ő jelenlétét, hogy válaszoljatok az ő hívására, majd induljatok el, hogy tanúskodjatok az ő szeretetéről és szolgáljátok testvéreiteket a plébániáitokon, városaitokban és falvaitokban, iskoláitokban, egyetemeiteken és minden munkahelyeteken. Áldott legyen Krisztus, aki itt Taizé-ban, mint sok más helyen az egyházában, forrásokat fakaszt azoknak a vándoroknak, akik szomjaznak rá, vagyis forrást fakasztott mindnyájunknak. Ma a taizéi közösséget minden keresztény egyházban és közösségben, sőt a világ legmagasabb rangú politikusai körében is ismerik a fiatalok iránti reményteljes bizalmáért. Elsősorban azért vagyok itt ma, mert osztom ezt a bizalmat és ezt a reményt. Kedves fiatalok, ahhoz, hogy az Egyház az evangélium örömhírét eljuttassa a világnak, szüksége van a ti lelkesedésetekre és nagylelkűségetekre. Az egyháznak szüksége van a jelenlétetekre és a részvételetekre. Az egyházban néha megsértődtek a megosztottságok, a belső feszültségek és a tagok nehézségei miatt, de Krisztustól, aki az egyház Feje, megkapjátok az igazság szavát, az ő életét, a szeretet leheletét, amely lehetővé teszi, hogy hűségesen szeressétek őt, és életeteket mások örömére feláldozva valósítsátok meg – hangzott egykor Szent II. János Pál buzdító beszéde a Taizé-i közösségben 1986. október 5-én tett látogatása során.