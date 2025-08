A fiatalok a pápák szívében

A fiatalok jubileuma alkalmából, amely július 28. és augusztus 3. között zajlik Rómában, felidézzük az 1950-es szentévtől kezdve a pápák néhány jubileumi gondolatát, amelyek az új nemzedékekre vonatkozó álmaikat, aggodalmaikat és reményeiket fejezték ki az evangélium fényében.

Vertse Márta - Vatikán

XIV. Leó pápa augusztus 2-án, szombaton este imavirrasztást vezet a 146 országból érkezett fiatal fiú és lány számára a Róma peremkerületén lévő Tor Vergata városrészben, majd augusztus 3-án, vasárnap reggel 9 órai kezdettel szentmisével zárja le az ifjúsági jubileumot.

Fiatalok Róma Tor Vergata városnegyedében várják XIV. Leó pápát az esti virrasztásra

A pápák és a fiatal nemzedékek hangjai

A szentévek során a pápák magisztériumában számos olyan időszerű aktuális ösztönzés és meglátás is található, amelyek túllépnek a történelmi kontextuson. Péter utódainak hangjai gyakran összefonódnak az új nemzedékek hangjaival. Most felidézzük a közelmúlt egyes szentéveit, rámutatva, hogy a fiatalok mindig különleges helyet foglaltak el a pápák szívében: rájuk bízták a Krisztusba vetett hit töretlen továbbadását, megbízták őket a béke megvalósításának missziójával.

A fiatalok a közjó magvát hintsék el a társadalomban – XII. Piusz pápa

A XII. Piusz pápa által meghirdetett 1950-es jubileum a remény rendkívüli fénysugarát jelképezte a második világháború mérhetetlen pusztítása után. A szentév a fiatalok többsége számára egy olyan időszak volt, amikor megújult tekintettel, bizalommal nézhettek a jövőbe, a világ számos helyét még beborító sötétségek ellenére. Ezt a szentévet tekinthetjük a tömeges vallási turizmus kezdetének, amikor hárommillió hívő érkezett Rómába. Fogadásuk érdekében a hatóságok egy különleges „Zarándokkártyát” bocsátottak ki, amely útlevélként érvényes volt Olaszország egész területén. A szentév során számos találkozót szerveztek, különösen a fiatalok részére. A jubileum a hidegháború idején zajlott, az Európát vasfüggönnyel kettéosztó nyugati és keleti hatalmak közötti nagy nemzetközi feszültség idején. Itt emlékeztetünk rá, hogy az uralmon lévő kommunista rezsim politikai okokból nem engedélyezte, hogy Magyarország területéről a hívek Rómába zarándokoljanak, csak az emigráns magyarok vehettek részt a szentévi eseményeken. A hazai híveknek a búcsú elnyeréséhez a magyar püspöki kar által kijelölt négy templomot kellett felkeresniük kegyelmi állapotban imádkozva a Szentatya szándékára.

A még mindig konfliktusoktól sebzett világban XII. Piusz elmélkedései és beszédei mindenekelőtt a béke témájára irányultak. Pacelli pápa számára a fiatalok részvétele a közéletben döntő fontosságú volt ahhoz, hogy a közjó magva gyökeret verjen a társadalomban. 1950-es karácsonyi rádióüzenetében hangsúlyozta, hogy az új nemzedékeknek felvilágosult példákra van szükségük: olyan vezetőkre, akik nem szűkítik le nézeteiket, hanem tudják, hogyan kell kiszélesíteni látókörüket mindenki javára.

A mai fiatalokra hárul a holnap vezetése és felelőssége – fejtette ki beszédében Pacelli pápa. Arra biztatta a fiatalokat, hogy a „mát” éljék Isten folyamatos, töretlen jelenlétében. Csak így járulhatnak hozzá az egyház, a haza, fivéreik és nővéreik, valamint saját maguk jövőjéhez, amelyben a gyűlölet és a viszály, a szenny és a hazugság gonosz szellemének át kell adnia helyét az igazság és a béke angyalának.

XII. Piusz pápa a Katolikus Akció képviselőit fogadja

A fiatalokon múlik az egyház és a társadalom jövője – Szent VI. Pál pápa

Az 1975-ös jubileum a megújulás és a kiengesztelődés szentéve volt, a 25. jubileum az egyház történetében, amelyet Szent VI. Pál pápa hívott életre tíz évvel a II. Vatikáni Zsinat befejezése után. Március 9-én Montini pápa találkozott a szentévre Rómába érkezett zarándokok néhány csoportjával. Beszédében arra buzdította őket, külön kiemelve a fiatalokat, hogy maradjanak erősek a hitben. A hit ajándéka iránti elkötelezettségük, amelyet az Apostolok Fejedelme sírjánál megerősítettek, nem merül ki pusztán külső és passzív részvételben, hanem folyamatos erőfeszítést igényel a mélyebb megértésre és növekedésre, hogy életükben következetesen megvalósítsák azt és környezetükben gyógyító erőt sugározzanak. Montini pápa megismételte Szent Péter apostol felhívását: „Legyetek erősek a hitben” (1Pt 5,9). Nem lehetünk gyengék – szögezte le Szent VI. Pál, hangsúlyozva, hogy elsősorban ezt szeretné különösen a fiatalok számára emlékül hagyni az 1975-ös szentévben, mert a fiatalokon, nagylelkűségükön és friss energiáikon múlik az egyház és a társadalom jövője.

A fiatalok legyenek a keresztény öröm hordozói

1975. március 23-án, a virágvasárnapiszentmisén mondott homíliájában Szent VI. Pál pápa arra kérte a fiatalokat, hogy ne maradjanak a társadalmi élet peremén, legyenek a keresztény öröm hordozói: „Korunk sajátos képviselőiként, nemzedéketek főszereplőiként vagytok itt; nem, mint nézők, vendégek és passzív jelenlévők, hanem mint jellegzetes ifjúságotok szereplői és tényezői”.

Az 1975-ös jubileumra ugyanis olyan időszakban került sor, amikor az ifjúságot a növekvő nyugtalanság jellemezte, hasonlóan korunkhoz, amelyben sürgető szükség van a hitre való felhívásra, a belső, lelki ébredésre, az önidentitás meghatározására. Montini pápa feltette a kérdést a fiatalok számára: Ebben a kritikus történelmi és spirituális pillanatban, ti is, mint a jeruzsálemi Virágvasárnapon, el akarjátok-e ismerni Jézust Messiásnak, Krisztusnak, az Úrnak, életetek középpontjának és sarokkövének? Valóban Őt akarjátok-e hitetek és örömötök csúcsára helyezni? Ki kell szabadulnunk a kétség, a bizonytalanság, a kétértelműség állapotából, amelyben a mai fiatalok olyan nagy része gyakran találja magát. Túl kell jutni a lelki válságokon és a keresztény hitben meg kell találni az élet értelmére és értékére vonatkozó bizonyosságot.

VI. Pál pápa

A fiatalok prófétai szerepe – Szent II. János Pál pápa

Az 1983-1984-es jubileum a katolikus egyházban egy rendkívüli év volt, amelyet Szent II. János Pál pápa hirdetett meg a Megváltás 1950. évfordulója alkalmából. A szentév célja a kegyelem és a kiengesztelődés ünneplése, a Megváltás áldozatának misztériumára való emlékezés volt. A Megváltás jubileumi éve lezárásaként az 1984-es Virágvasárnapon a Szentatya a fiatalokat Rómába hívta egy különleges találkozóra, amely a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozók ma is folytatódó sorozatának kezdetét jelentette.

A fiataloknak a Szent Péter téren bemutatott pápai szentmise 1984. Virágvasárnapján, április 15-én, az Osservatore Romano vatikáni napilap szerint a legjelentősebb és legünnepélyesebb volt a Megváltás jubileumi évében. Wojtyła pápa a 45 országból érkezett több mint 30 ezer fiatalhoz szólva rámutatott a keresztény üzenet eredetiségére. Jézust életpéldaként választani azt jelenti, hogy minden nap megtestesítjük azt a tervet, amelyet Isten minden embernek szánt – hirdette a pápa, utalással a fiatalok „prófétai” szerepére. Hangsúlyozta, hogy joguk és kötelességük, hogy leleplezzék a kor visszásságait, bűneit, különös tekintettel a „halál kultúrájára”, amely a pusztulás irányába halad. Utasítsák az olyan jogsértéseket, mint a születendő élet megölése, a háborús erőszak, a fogyatékkal élők és idősek kirekesztése, amely végül az eutanáziáig vezet el.

2000-ben, a Nagy Jubileum Évében, több mint kétmillió fiatal találkozott Szent II. János Pál pápával a Róma peremén található Tor Vergata városrészben. Ez volt a 15. Ifjúsági Világnap csúcspontja. „A jövő a valóság”, írta az Osservatore Romano vatikáni napilap augusztus 20-i számának első oldalán: „A jövő azoknak a fiataloknak a tiszta arca és ragyogó tekintete, akik augusztus 19-én, szombaton reggel, amikor még sötét volt, útnak indultak”. A pápa ezen a felejthetetlen virrasztáson emlékeztetett azokra a sötét árnyakra, amelyek, mint napjainkban is, kiterjednek különböző földrajzi területekre.

II. János Pál pápa a Tor Vergata-i imavirrasztáson 2000-ben

A fiatalok a hajnal őrszemei

2000. augusztus 19-én, szombaton este a Tor Vergata-n tartott imavirrasztáson Szent II. János Pál pápa a hajnal őrszemeinek (vö. Iz 21,11-12) nevezte a fiatalokat a harmadik évezred kezdetén. Utalt az előző évszázadra, amikor az ifjúságot gyűlöletre tanították és harcba küldték, amikor a keresztény remény átadása helyett poklokat teremtettek a különféle eszmeáramlatok. Ma a fiatalok azért gyűltek össze, hogy megerősítsék: az új évezredben nem lesznek az erőszak és a pusztítás eszköze. Nem fogadnak el egy olyan világot, ahol mások éheznek, írástudatlanok, munkanélküliek. „Ti véditek az életet minden pillanatában és minden energiátokkal igyekezni fogtok, hogy ezt a földet mindenkinek egyre élhetőbbé tegyétek” – mondta Szent II. János Pál pápa. Azért imádkozik, hogy Krisztus uralkodjon szívükben és az új évszázad és évezred emberiségében. Ne féljenek bízni Őbenne, mert Krisztus erőt ad nekik, hogy minden nap és minden helyzetben az Ő útján járjanak.

„Ma este átadom nektek az Evangéliumot. Ez az ajándék, amelyet a pápa hagy nektek ezen a felejthetetlen imavirrasztáson. Az abban rejlő szó Jézus szava. Ha csendben, imában meghalljátok, és a papjaitoktól, nevelőitektől kapott bölcs tanács segítségével megértitek életetekre vonatkozóan, akkor találkozni fogtok Krisztussal, és követni fogjátok őt, napról napra neki szentelve az életeteket!” – fejezte be a fiatalokhoz intézett beszédét, de búcsúzásként még emlékeztette őket egy lengyel közmondásra, miszerint „ha fiatalokkal vagy, te is megfiatalodsz”. „Így most én is megfiatalodtam” – tette hozzá Wojtyła pápa a tőle megszokott kedves humorral, közvetlenséggel.

A fiatalok tanuljanak meg szeretni és ajándékozni - Ferenc pápa

Az Irgalmasság rendkívüli szentéve, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a II. Vatikáni Zsinat lezárásának 50. évfordulóján vette kezdetét és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárult. A Fiúk és Lányok jubileuma alkalmából a Szent Péter téren április 24-én bemutatott szentmisén Ferenc pápa arra a mindennapi munkára hívta fel a fiatalok figyelmét, amelyet a szeretet megtanulása jelent. Szép dolog szeretni, ez az út a boldogsághoz, de nem könnyű megvalósítani, kihívást jelent. Szeretni annyit jelent, mint adni, ajándékozni, nem pusztán anyagi javakat, hanem önmagunkból valamit: időnket, barátságunkat, képességeinket. Példa erre, hogy szüleik nekik ajándékozták a lehetőséget, hogy eljöjjenek erre a római jubileumra és ez örömet okozott nekik, még akkor, is, ha mindez lemondással járt számukra.

A jubileumi év egyik központi eseménye volt a Lengyelországban július 26-31. között megrendezett Ifjúsági Világtalálkozó. „Kedves fiatalok, Krakkóba jöttetek, hogy találkozzatok Jézussal” – köszöntötte az ifjúságot Ferenc pápa a 2016. július 31-én bemutatott szentmisén, majd arra biztatta a fiatalokat, hogy ne szégyelljenek mindent elmondani Jézusnak, tárják fel előtte gyengeségeiket, bűneiket a szentgyónásban. Jézus meglepi őket megbocsátásával és békéjével. „Ne féljetek „igent” mondani neki szívetek teljes lendületével, nagylelkűen válaszoljatok neki és kövessétek Őt! Ne engedjétek, hogy elzsibbadjon a lelketeket, hanem törekedjetek a szép szeretet céljának megvalósítására, amelyhez szükséges a lemondás is. Azt igényli, hogy erőteljesen nemet mondjatok a mindenáron való sikerre és arra a kábítószerre, hogy csak saját magatokra és kényelmetekre gondoljatok”.

Ferenc pápa fiatalokat áld meg (Vatican Media)

A jubileum találkozás Isten Fiáva

„Találkozni Jézussal”. Ez az a meghívás, amit a pápák erőteljesen megújítanak mindenki, de különösen a fiatalok számára a jubileum idején, mert ebben az Isten Fiával való találkozásban megtapasztalhatjuk az igazi, teljes örömet, életünk végcélját, értelmét. Az idei szentév során a fiatalok július 28-a és augusztus 3-a között megrendezett jubileuma, amelynek során XIV. Leó pápa buzdítja őket Krisztus követésére, szintén ennek a „háromdimenziós” tervnek a keretein belül zajlik, amikor a pápa hangja, a fiatalok hangja és az Atya tekintete összhangban vannak egymással.