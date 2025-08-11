A szeretet tesz minket hasonlóvá Istenhez – Leó pápa Úrangyala imája

Az Istentől kapott ajándékokat osszuk meg nagylelkűen másokkal, használjunk fel minden alkalmat, hogy kifejezzük szeretetünket. Az irgalmasság cselekedeteit gyűjtve készüljünk fel az örök életre – tanította Leó pápa az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében.

Vertse Márta – Vatikán

XIV. Leó pápa vasárnap délben, az Apostoli Palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt római híveket és a világ számos országából érkezett zarándokokat, akik a 36 fokos nyári hőség ellenére nagy számban jelentek meg, hogy meghallgassák a Szentatya beszédét, együtt imádkozzanak vele és részesüljenek áldásában.

Életünk nem egy fogyasztási cikk

Jézus arra hív, hogy gondolkodjunk el azon, hogyan fektessük be életünk kincsét (vö. Lk 12,32-48) - kezdte beszédét Leó pápa, elemezve az évközi 19. vasárnap evangéliumi szakaszát, amelyben az Úr így szól tanítványaihoz: „Adjátok el, amitek van, és osszátok ki alamizsnaként”.

Az Úr arra ösztönöz bennünket, hogy ne tartsuk meg magunknak az Istentől kapott ajándékokat, hanem nagylelkűen használjuk fel azokat mások javára, különösen azoknak a javára, akiknek nagyobb szükségük van a segítségünkre – mutatott rá Leó pápa. Ez nemcsak azt jelenti, hogy megosztjuk másokkal a rendelkezésünkre álló anyagi javakat, hanem azt is, hogy felkínáljuk számukra képességeinket, időnket, szeretetünket, jelenlétünket, együttérzésünket. Összegezve tehát mindannak, ami Isten tervei szerint mindnyájunkat egyedülálló, felbecsülhetetlen értékké, élő, lüktető tőkévé tesz, ahhoz, hogy növekedjen, arra van szüksége, hogy táplálják és befektessék, különben kiszárad és értéktelenné válik. Egyébként ez az ajándék elvész, ki lesz szolgáltatva másoknak, akik, mint tolvajok eltulajdonítják, hogy pusztán fogyasztási cikként kezeljék – fejtette ki beszédében a Szentatya.

Életünk Isten ajándéka

Mi Isten ajándéka vagyunk és nem azért lettünk teremtve, hogy így felemésztődjünk. Szükségünk van térre, szabadságra és kapcsolatokra, hogy megvalósítsuk önmagunkat és érvényre juttassuk képességeinket: szükségünk van a szeretetre, amely egyedül alakítja át és nemesíti létünk minden szempontját, egyre inkább hasonlóvá téve bennünket Istenhez. Nem véletlen, hogy Jézus ezeket a szavakat mondja, miközben Jeruzsálem felé tart, ahol a kereszten feláldozza magát üdvösségünkért.

Halmozzuk fel az irgalmasság cselekedeteit

Leó pápa ezután arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy az irgalmasság cselekedetei alkotják azt a legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb bankot, amelyre rábízhatjuk életünk kincsét, mert így, ahogy az evangélium tanítja, „két fillérrel” egy szegény özvegyasszony is a világ leggazdagabb emberévé válhat (vö. Mk 12,41-44). A Szentatya ezzel kapcsolatban idézte Szent Ágoston tanítását: „Már az is boldogsággal töltene el valakit, ha egy font bronzból egy font ezüstöt, vagy egy font ezüstből egy font aranyat nyerhetne; de abból, amit adunk, valami valóban mást, eltérőt kapunk, nem aranyat vagy ezüstöt, hanem az örök életet”. Leó pápa Szent Ágoston magyarázatát is hozzáfűzte: „Az adott dolog megváltozik, mert az is megváltozik, aki adja”.

Jézus éberséget, testvéreink iránti figyelmet kér tőlünk

A Szentatya a következő példákat sorolta fel beszédében mindennek megértésére: gondolhatunk egy édesanyára, aki magához szorítja a gyermekeit: vajon nem ő a világ legszebb és leggazdagabb embere? Vagy gondolhatunk egy jegyespárra, amikor együtt vannak: vajon nem érzik magukat királynak és királynőnek? És még sok más példát is hozhatnánk. Ezért bárhol is legyünk, a családban, a plébánián, az iskolában és a munkahelyeken, törekedjünk arra, hogy egyetlen alkalmat se mulasszunk el a szeretetre. Ez az az éberség, amit Jézus kér tőlünk. Szokjunk hozzá, hogy legyünk figyelmesek, álljunk készen és legyünk együttérzők másokkal, úgy, amilyen Ő a mi irányunkban minden pillanatban.

Legyünk az irgalmasság és a béke „őrszemei”

Testvéreim, bízzuk Szűz Máriára ezt a vágyat és ezt az elkötelezettséget – buzdította a híveket Leó pápa, majd Máriához, a hajnali csillaghoz fohászkodott. Ő segítsen nekünk, hogy egy olyan világban, amelyet annyi megosztottság jellemez, az irgalmasság és a béke „őrszemeivé” váljunk, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa tanította nekünk (Imavirrasztás a XV. Ifjúsági Világnapon, 2000. augusztus 19.) és ahogyan ezt csodálatosan bemutatták Rómában a Jubileumukra érkezett fiatalok – utalt Leó pápa szent elődje 25 évvel ezelőtti szavaira és a jelenlegi szentév múlt vasárnap, augusztus 3-án lezárult ifjúsági jubileumára.