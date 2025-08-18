Keresés

A legjobban a helyiek örülnek Leó pápa jelenlétének A legjobban a helyiek örülnek Leó pápa jelenlétének   (ANSA)
Pápa

A népek közjava álljon az első helyen a tárgyalások során – Leó pápa felhívása

Az Úrangyala elimádkozása után Leó pápa köszöntötte a Castel Gandolfo-i Apostoli Palota előtti Szabadság téren összegyűlt híveket. Imáikat kérte a háborúk megszüntetéséért és a béke előmozdításáért.

Vertse Márta - Vatikán

A pápa mindenekelőtt közelségét fejezte ki Pakisztán, India és Nepál lakosságának, akiket heves árvizek sújtottak az elmúlt héten. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és családtagjaikért, valamint mindazokért, akik emiatt a katasztrófa miatt szenvednek.

Leó pápa ezután imára buzdított, hogy sikeresek legyenek a háborúk megszüntetését és a béke előmozdítását célzó erőfeszítések. Imádkozzunk azért, hogy a tárgyalások során mindig a népek közjava álljon az első helyen.

A Szentatya örömmel állapította meg, hogy ebben a nyári időszakban számos kulturális és evangelizációs kezdeményezés zajlik, amelyek arról tanúskodnak, hogy az evangélium iránti szenvedély ösztönzi a kreativitást minden korosztályú csoport és egyesület körében. Köszönetét fejezte ki a szervezőknek és mindazoknak, akik részt vesznek ezeken az eseményeken.

A jelenlévő csoportok közül megemlítette többek között a kerékpárral érkezett véradókat, valamint a Szent Antal ferences nővéreket és áldását adta a lengyelországi zarándokseregre, akik a Piekary Śląskie Mária-kegyhelyet keresték fel.

Itt emlékeztetünk rá, hogy 1983-ban Szent II. János Pál pápa a Katowice melletti kegyhely, a Piekary Szűzanya kegyképének a karitatív szeretet és a társadalmi igazságosság Anyja címet adományozta. 

18 augusztus 2025, 09:13

Az Úrangyala imádságot, amely a Megtestesülés örökös titkára emlékezik, naponta háromszor imádkozzuk el: reggel 6 órakor, délben és délután 6 órakor, a reggeli, déli és esti harangszóra. Az ima az Úrangyala nevet latin nyelvű változatának kezdősoráról kapta – „Angelus Domini nuntiavit Mariae”.

Jézus Krisztus Megtestesülésére utaló három versből és a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégy Máriából, majd egy zárókönyörgésből áll.

Ezt az imát a pápa vasár- és ünnepnapokon a Szent Péter téren mondja el. Az Úrangyala elimádkozása előtt a pápa rövid beszédet mond, a napi olvasmányokból kiindulva. Az ima után köszönti a zarándokokat. Húsvéti időben Pünkösdig az Úrangyala helyett a Regina Coeli-t imádkozzuk, Jézus Krisztus Feltámadásának emlékére. A Mennyek Királynője Mária-himnusz után háromszor elmondjuk a Dicsőséget.

Imádkozz a pápával

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Az Úrangyala

Az Úr angyala köszönté
a Boldogságos Szűz Máriát.
És ő méhébe fogadá
Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária…

Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem
a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária…

És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária…

Imádkozzál érettünk Istennek
Szent Anyja.
Hogy méltók lehessünk 
Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.
Kérünk, téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által
a föltámadás dicsőségébe vitessünk.
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen.

Dicsőség az Atyának…(háromszor)
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik...

Apostoli (pápai) áldás

Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. A mi segítségünk az Úr nevében van. Aki az eget és a földet teremtette. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Amen.