A népek közjava álljon az első helyen a tárgyalások során – Leó pápa felhívása

Az Úrangyala elimádkozása után Leó pápa köszöntötte a Castel Gandolfo-i Apostoli Palota előtti Szabadság téren összegyűlt híveket. Imáikat kérte a háborúk megszüntetéséért és a béke előmozdításáért.

Vertse Márta - Vatikán

A pápa mindenekelőtt közelségét fejezte ki Pakisztán, India és Nepál lakosságának, akiket heves árvizek sújtottak az elmúlt héten. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és családtagjaikért, valamint mindazokért, akik emiatt a katasztrófa miatt szenvednek.

Leó pápa ezután imára buzdított, hogy sikeresek legyenek a háborúk megszüntetését és a béke előmozdítását célzó erőfeszítések. Imádkozzunk azért, hogy a tárgyalások során mindig a népek közjava álljon az első helyen.

A Szentatya örömmel állapította meg, hogy ebben a nyári időszakban számos kulturális és evangelizációs kezdeményezés zajlik, amelyek arról tanúskodnak, hogy az evangélium iránti szenvedély ösztönzi a kreativitást minden korosztályú csoport és egyesület körében. Köszönetét fejezte ki a szervezőknek és mindazoknak, akik részt vesznek ezeken az eseményeken.

A jelenlévő csoportok közül megemlítette többek között a kerékpárral érkezett véradókat, valamint a Szent Antal ferences nővéreket és áldását adta a lengyelországi zarándokseregre, akik a Piekary Śląskie Mária-kegyhelyet keresték fel.

Itt emlékeztetünk rá, hogy 1983-ban Szent II. János Pál pápa a Katowice melletti kegyhely, a Piekary Szűzanya kegyképének a karitatív szeretet és a társadalmi igazságosság Anyja címet adományozta.