Legyen béke Mozambikban és Ukrajnában! – Leó pápa felhívásai

Az Úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a háborúktól szenvedő testvéreinkért, csatlakozzunk az Ukrajna békéjéért fohászkodó világméretű imanaphoz

Vertse Márta - Vatikán

Leó pápa együttérzését fejezte ki Mozambik északi tartománya, Cabo Delgado lakossága iránt, akik áldozatai egy bizonytalan és erőszakos helyzetnek, amely továbbra is halált és kitelepítéseket okoz. A Szentatya arra kért mindenkit, hogy ne feledkezzünk meg ezekről a testvéreinkről, továbbra is imádkozzunk értük. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy az ország felelőseinek erőfeszítései helyreállítják a térség biztonságát és békéjét.

Világméretű imanap Ukrajna békéjéért

A pápa emlékeztetett rá, hogy pénteken, augusztus 22-én imáinkkal és böjtünkkel kísértük azokat a testvéreinket, akik a háborúk miatt szenvednek. Ezen a vasárnapon csatlakozunk ukrán testvéreinkhez, akik világméretű imanapot kezdeményeztek Ukrajnáért, hogy az Úr adja meg a békét meggyötört országuknak.

Leó pápa a Budapestről érkezett híveket is köszöntötte Úrangyala imádsága után

XIV. Leó pápa végül köszöntötte a római híveket és a különböző országok zarándokait, kiemelve a kazahsztáni városból, Karagandából érkezett híveket. Ezután Budapest nevét említette meg, majd üdvözölte az Észak-amerikai Pápai Kollégium közösségét, egy kerékpárral érkezett olasz csoport és a Via Lucis, a Fény Útja vándor csoportjának tagjait.