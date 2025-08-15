Keresés

Úrangyala ima Castel Gandolfóban Úrangyala ima Castel Gandolfóban   (ANSA)
Pápa

A Pápa Úrangyala imádsága: Tekintsünk a mennybe fölvett Anyánkra, a reménység jelére!

Nagyboldogasszony ünnepén XIV. Leó pápa a délelőtti szentmisét követően Castel Gandolfóban az Apostoli Palota kapujából imádkozta a déli Úrangyala imádságot. Elmélkedésében a Mennybe fölvett Anyánkra utalt, aki Dante költői szavaival „a reménység élő forrása”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán          

A mennybe fölvett Szűz Mária a reménység jele!

Kedves testvéreim, boldog ünnepet kívánok! – köszöntötte a híveket Leó pápa. A II. Vatikáni Zsinat atyái egy csodálatos szöveget hagytak ránk a Szűz Máriáról, amelyet ma szeretnék veletek együtt újra elolvasni, miközben mennybemenetelét megünnepeljük. A Zsinat az egyházról szóló Lumen Gentium dokumentuma végén így fogalmaz: „Amint Jézus anyja a mennyben testében és lelkében már megdicsőülten mintaképe és kezdete annak az Egyháznak, melynek az eljövendő világkorszakban kell teljessé válnia, ugyanúgy ezen a földön mindaddig, amíg el nem jön az Úr napja (vö. 2 Pét 3,10), a biztos remény és vigasztalás jeleként ragyog Isten zarándok népe számára” (LG 68).

Dante: „Szűzanya, Fiadnak Leánya a reménység élő forrása”

Mária, akit a feltámadt Krisztus testben és lélekben magával vitt a dicsőségbe, a remény ikonjaként ragyog gyermekei számára, akik a történelem során vándorolnak. Hogyan is ne gondolnánk Dante soraira a Paradicsom utolsó énekében? A Szent Bernát ajkára adott ima ugyanis így kezdődik: „Szűzanya, Fiadnak Leánya” (XXXIII, 1), s a költő dicséri Máriát, mert itt, köztünk, halandók között, ő „a reménység élő forrása” (uo., 12), vagyis élő, reményt sugárzó forrás. Testvéreim – folytatta Leó pápa –, hitünknek ez az igazsága tökéletesen illeszkedik a jubileum témájához, amelyet éppen most élünk: „A remény zarándokai” címmel. A zarándoknak szüksége van egy célra, amely irányt ad utazásának: egy szép, vonzó célra, amely lépteit irányítja és felvidítja, amikor fáradt, és ami mindig felébreszti szívében a vágyat és a reményt. Az élet útján ez a cél Isten, a végtelen és örök Szeretet, az élet, a béke, az öröm és minden jó teljessége. Az emberi szívet vonzza ez a szépség, és addig nem boldog, amíg rá nem talál; és valójában azt kockáztatja, ha nem talál rá, hogy eltéved a gonosz és a bűn „sötétlő erdejében” – utalt a pápa az Isteni Színjáték kezdő soraira.

Krisztus misztériumához elválaszthatatlanul kapcsolódik Mária misztériuma is

De íme a kegyelem: Isten eljött hozzánk, magára vette földből való testünket, és magával vitte, jelképesen szólva  „a mennybe”, vagyis Istenhez. Ez a megtestesült, meghalt és feltámadt Jézus Krisztus misztériuma, aki a mi üdvösségünkért halt meg; és akihez elválaszthatatlanul hozzá kapcsolódik Mária misztériuma is, azé az Asszonyé, akitől Isten Fia testet öltött, valamint az Egyház, Krisztus misztikus testének a titka. Ez egy egyetlen szeretetmisztérium, és így a szabadság misztériuma is. Ahogy Jézus „igen”-t mondott, úgy Mária is „igen”-t mondott, hitt az Úr szavában. Így egész élete egy reményteljes zarándoklat volt Isten Fiával és az ő saját Fiával, egy olyan zarándoklat, amely a Kereszt és a Feltámadás révén elvezette őt hazájába, Isten ölelésébe. Ezért mi, miközben úton vagyunk, egyedül, családként, közösségként, különösen amikor felhők jönnek fölénk és az út bizonytalanná, nehézzé válik, akkor emeljük fel tekintetünket, nézzünk rá, Anyánkra, és visszanyerjük a reményt, amely nem csal meg (vö. Róm 5,5) – zárta az Úrangyala imát Leó pápa.

15 augusztus 2025, 12:47

Az Úrangyala imádságot, amely a Megtestesülés örökös titkára emlékezik, naponta háromszor imádkozzuk el: reggel 6 órakor, délben és délután 6 órakor, a reggeli, déli és esti harangszóra. Az ima az Úrangyala nevet latin nyelvű változatának kezdősoráról kapta – „Angelus Domini nuntiavit Mariae”.

Jézus Krisztus Megtestesülésére utaló három versből és a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégy Máriából, majd egy zárókönyörgésből áll.

Ezt az imát a pápa vasár- és ünnepnapokon a Szent Péter téren mondja el. Az Úrangyala elimádkozása előtt a pápa rövid beszédet mond, a napi olvasmányokból kiindulva. Az ima után köszönti a zarándokokat. Húsvéti időben Pünkösdig az Úrangyala helyett a Regina Coeli-t imádkozzuk, Jézus Krisztus Feltámadásának emlékére. A Mennyek Királynője Mária-himnusz után háromszor elmondjuk a Dicsőséget.

Imádkozz a pápával

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Az Úrangyala

Az Úr angyala köszönté
a Boldogságos Szűz Máriát.
És ő méhébe fogadá
Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária…

Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem
a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária…

És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária…

Imádkozzál érettünk Istennek
Szent Anyja.
Hogy méltók lehessünk 
Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.
Kérünk, téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által
a föltámadás dicsőségébe vitessünk.
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen.

Dicsőség az Atyának…(háromszor)
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik...

Apostoli (pápai) áldás

Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. A mi segítségünk az Úr nevében van. Aki az eget és a földet teremtette. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Amen.