Közel tízezer embert tud befogadni a VI. Pál aula (@Vatican Media)

Pápa

A szerdai általános kihallgatást a VI . Pál aulában tartják

Minthogy Rómában e napokban 37-38 fokos hőmérséklet járja, éppen erre való tekintettel az augusztus 13-i, szerdai általános kihallgatást a VI. Pál teremben tartják meg délelőtt tíz órai kezdettel.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán Ezt követően a Szentatya átmegy a Vatikáni Bazilikába, hogy köszöntse azokat, akik nem kaptak helyet az aulában és így kivetítőkön követték az audienciát. Leó pápa szerda délután a korábban jelzett terveknek megfelelően Castel Gandolfóba utazik, ahonnét augusztus 17-én, vasárnap délután tér vissza.