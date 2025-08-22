A Római Egyházmegye is csatlakozott Leó pápa „Ima és böjt a békéért” kezdeményezéséhez

Baldo Reina bíboros, a Szentatya római helynöke augusztus 21-én csütörtökön levelet intézett a főváros papjaihoz és híveihez, melyben arra kérte őket, hogy „megyéspüspökük” felhívását követve vegyenek részt a Mennyek Királynéja emléknapjára meghirdetett pénteki böjtben és imában.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Baldo Reina bíboros-helynök levele: Kedves Testvérek! XIV. Leó pápa arra hív minket, hogy pénteken Szűz Mária, a Béke Királynője emléknapját böjt és imanapként üljük meg, így kérve az Úrtól a béke ajándékát. Egyházmegyénk csatlakozik a felhíváshoz és arra kér minden hívőt, hogy vegyen részt benne. A konfliktusokkal és erőszakkal teli mostani időszakban bízzuk a Szent Szűzre a szenvedők könnyeit, az ártatlanok fájdalmát és mindazok reményét, akik az igazságosságra és a megbékélésre várnak. Ezért minden közösséget, plébániát, családot és egyéni hívőt arra hívok, hogy vegyen részt az egyszerűen és hittel megélt böjtben, amit az ima táplál, és legyen ez a mi közösségünk jele és felajánlás a békéért. Az Úr, a Béke Fejedelme tegyen minket a népek közötti harmónia és remény építőivé! Mária, a Béke Királynője pedig, akiről az Egyház a mai napon megemlékezik, járjon közben értünk, és kísérje az emberiséget a megbékélés és az egység felé vezető útján! – szólt Baldassare Reina bíboros-helynök felhívása.