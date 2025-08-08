Leó pápa részvéttávirata a ghánai helikopterbalesetben elhunytakért

A Szentatya imádságáról és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat a ghánai katonai helikopterbalesetben elhunyt személyek halála miatt – áll abban a részvéttáviratban, melyet Pietro Parolin bíboros-államtitkár aláírásával csütörtökön küldtek a Vatikánból Matthew K. Gyamfi suyani püspöknek, a ghánai katolikus püspöki konferencia elnökének.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

XIV. Leó pápa őszinte részvétet nyilvánítja a ghánai katonai helikopterbalesetben elhunyt miniszterek és közigazgatási tisztviselők halálára. A Szentatya a halottak lelkét a mindenható Isten irgalmába ajánlja és bizalommal imádkozik mindazokért, akik gyászolják őket, különösen is családjaikért. Leó pápa lelki közelségéről biztosítja a nemzetet ebben a mostani nehéz helyzetben. A Szentatya részvéttáviratát Pietro Parolin bíboros-államtitkár látta el kézjegyével.

A légikatasztrófát a helikopter nyolc utasa közül senki sem élte túl

A tragikus baleset Ghána déli Ashanti régiójában történt szerda reggel, amikor az északra tartó helikopter nem sokkal a felszállást követően eltűnt a radarok képernyőiről. A gépen utazott Edward Omane Boamah védelmi és Ibrahim Murtala Muhammed környezetvédelmi miniszter, valamint a kormányzó párt, a Nemzeti Demokratikus Kongresszus alelnöke és a nemzetbiztonsági tanács magas rangú tanácsnoka is. A közlemény szerint a nyugat-afrikai szerencsétlenséget a nyolc utas közül senki sem élte túl. Az Egyenlítő közelében fekvő, 35 millió lakosú nyugat-afrikai Ghána a térség egyik legstabilabb országa.