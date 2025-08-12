Schönborn bíboros a pápa delegátusa a kölni lorétói kápolna felszentelésének 350. évfordulóján

A Szentatya augusztus 9-én szombaton kinevezte Christoph Schönborn bíborost, nyugalmazott bécsi érseket különleges küldöttévé a kölni Kupfergasse-i Fekete Madonna-kápolna felszentelésének 350. évfordulójára, amelyet 2025. szeptember 14-én, vasárnap tartanak Kölnben.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Hollandiából menekült katolikusok kezdték építeni

Az 1715-ben épült római katolikus Szűz Mária-templom a Kupfergassén található, Köln belvárosában. Egyike a kevés kölni barokk templomépületnek. A templomot ugyan 1715-ben szentelték fel, de már 1673 és 1675 között építettek ott egy Lorétói kápolnát, ahol az itáliai eredetű Madonna Nera, Fekete Madonna kegyszobor másolatát őrzik. A 17. század elején a szomszédos Hollandia lakossága körében felekezeti ellentétek miatt erőszakos zavargások törtek ki, ami sok katolikust arra késztetett, hogy elhagyja szülőföldjét. Közülük sokan a nem messze fekvő katolikus birodalmi városban, Kölnben kerestek menedéket. Köztük voltak szerzetesek is, így a sarutlan karmeliták rendjének tagjai már 1614 körül megérkeztek Kölnbe. 1620 és 1628 között Köln déli külvárosában kolostort, továbbá Szent József és Szent Teréz tiszteletére szentelt templomot építettek.

A kápolnát az itáliai Loreto bazilikájának Szent Háza mintájára készítették el

A férfi karmelitákat 1630 tájt Észak-Brabantból sarutlan karmelita nővérek követték és a Kupfergasse sarkán telepedtek le, ahol adományok révén kolostort építettek maguknak, ennek közvetlen közelében pedig egy kis oratóriumot emeltek Johann Jakob Wissius városi tanácsos, későbbi polgármester kezdeményezésére. Ezt a kápolnát az itáliai Loreto bazilikájának Szent Háza mintájára készítették, mely hagyomány szerint a 13. század végén került Názáretből a mohamedán terjeszkedés miatt tengeri úton az adriai tengerpart Loreto nevű kis településére. A kölni polgárok alapítvánnyal támogatták a kezdeményezést. A karmelita nővérek pedig egy holland fafaragó mestert kértek meg, hogy hársfából faragja ki a Lorétói Szűzanya szobrának mintájára az ő názáreti Mária szobrukat. 1630 körül el is készült a szobor, ám a kápolnát csak 1675. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén szentelték fel. Ebben az időben, amikor a Mária-tisztelet Kölnben is különösen erős volt, gyakran szerveztek zarándoklatokat és körmenetet olyan helyekre, amelyekről azt tartották, hogy csodatévő erővel rendelkeznek. Ilyen volt a kölni sarutlan karmeliták Mária kápolnájának Fekete Madonna kegyszobra is.

Nagylelkű adakozásból készült

A kölni Kupfergasse kolostorkápolnájának Mária kegyszobra rövid időn belül nagy jelentőségre tett szert a rend és az egész város számára, noha az ősi Colonia városának gyönyörű székesegyháza a háromkirályok Európa-szerte ismert ereklyéivel büszkélkedett.

Emellett a kölni Lorétói Madonna is egy németföldön közismert zarándokhellyé vált. A zarándokok ékszerekkel és számtalan áldozati gyertyával díszítették a „Kegyelem Anyját”, ahogy a kegyszobrot nevezték. Az eredeti hársfa szobor az évek során a gyertyafüsttől lassan sötét árnyalatot kapott. A folyamatosan növekvő látogatók száma miatt egy nagyobb templom építését kezdték fontolgatni. Az első építési munkálatok azonban csak 1705-ben kezdődtek meg. Az új templomba valójában az eredeti kiskápolna köré épült, melyhez a szükséges engedélyeket Wilhelmine Amalie császárné jóindulatú befolyásának köszönhetően nyerték el. A „Kegykápolna” önálló építményként a később köré épített főtemplom két bejárata között helyezkedik el, valójában ez a lorétói „Szent Ház” kicsinyített mása.

XI. Piusz pápai tiarájának aranymásolata díszíti

1675. december 8-án Maximilian Heinrich választófejedelem egy értékes aranylánccal díszíttette a kegyképet. A 18. század végéig a Fekete Madonna mellett egy kettős szív alakú lámpa lógott, amelyet egy, a katolikus hitre áttért fejedelmi pár ajándékozott a templomnak. 1925. június 7-én Karl Joseph Schulte kölni bíboros XI. Piusz pápai tiarájának aranymásolatát ajándékozta a Fekete Madonnának, mely mind a mai napig látható a kegyszobor fölött, a Szűzanya fején, tizenkét aranycsillag foglalatában. A II. világháború pusztításai során a templom kiégett, csodás módon egyedül a tabernákulum és a kegyszobor maradt épen. Különösen kedvelt volt a kegykápolna a Covid-járvány alatt, amikor a kölniek nagy számban keresték fel, hogy gyertyát gyújtva a Szűzanya szobra előtt, imádkozzanak szeretteik egészségéért.

Menedék a Covid alatt

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, Szűz Mária születésének ünnepén a kápolna és a templom felszentelésének emléknapján, hagyományosan gyertyás felvonulás keretében viszik végig a kegyképet a környező utcákon. A Kupfergasse-ban található Fekete Szűzanya a kölni érsekség egyik legjelentősebb imahelye, ahol immár 350 éve száll az ima a Szűzanyához.