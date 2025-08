Leó pápa katekézise: A szeretet nem a véletlen műve, hanem egy tudatos döntésé

A „készítsétek elő a húsvéti vacsorát” jézusi kérést elemezve tartotta meg a szerdai általános kihallgatáson katekézisét Ferenc pápa, folytatva a „Jézus Krisztus a mi reménységünk” témájú sorozatát. Ahogy az Úr a küldetését az Atya által rábízott és előkészített útként fogadta el, melyhez mindvégig hűséges maradt, úgy a mi életünkben is ott rejlik Isten szándéka velünk, amit számunkra készített.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Jézus életének ajándéka mély szándékból fakad, nem pedig hirtelen felindulásból

Kedves testvéreim, tovább folytatjuk jubileumi utunkat Krisztus arcának felfedezéséről, amelyben reményünk formát és tartalmat nyer. Ma Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériumáról elmélkedünk. Kezdjük azt egy olyan szóval, amely egyszerűnek tűnik, de a keresztény élet értékes titkát rejti magában és ez a szó: felkészülni. Márk evangéliuma szerint „a kovásztalan kenyér első napján, amikor feláldozták a húsvéti bárányt, a tanítványok így szóltak Jézushoz: „Hol készítsük el számodra a húsvéti vacsorát?” (Mk 14,12). Ez egy gyakorlatias kérdés, de tele van várakozással is. A tanítványok érzik, hogy valami fontos dolog fog történni, de nem ismerik a részleteket. Jézus válasza szinte titokzatosnak tűnik: „Menjetek a városba, és találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel” (v. 13). A részletek szimbolikusak: egy korsót vivő férfi – ami abban a korban általában a nők feladata volt –, egy előkészített emeleti terem és egy ismeretlen házigazda. Mintha minden előre el lenne rendezve. Valójában pontosan így van. Ebben az epizódban az evangélium azt mutatja meg nekünk, hogy a szeretet nem a véletlen műve, hanem egy tudatos döntésé. Nem egyszerű reakcióról van szó, hanem egy döntésről, amely előkészületet igényel. Jézus nem a végzet miatt vállalja szenvedését, hanem azért, mert hűséges egy úthoz, amelyet szabadon és gondosan választott meg és töltött be. Ám éppen ez az, ami megvigasztal minket, mert így tudjuk, hogy az ő életének ajándéka egy mély szándékból fakad, nem pedig hirtelen felindulásból.

A kegyelem nem szünteti meg szabadságunkat, hanem felébreszti azt

Az az „előkészített emeleti terem” azt mondja nekünk, hogy Isten mindig megelőz minket. Még mielőtt rájönnénk, hogy szükségünk van befogadásra, az Úr már előkészített nekünk egy helyet, ahol az Ő barátainak ismerhetjük meg és érezhetjük magunkat. Ez a hely valójában a mi szívünk: egy „terem”, amely üresnek tűnhet, de csak arra vár, hogy felismerjük, betöltsük és megőrizzük. A húsvét, amelyet a tanítványoknak kell előkészíteniük, valójában már készen áll Jézus szívében. Ő maga gondoskodott mindenről, mindent elrendezett, mindent eldöntött. Mindazonáltal megkéri barátait, hogy tegyék meg a maguk részét. Ez pedig valami lényegeset tanít nekünk a lelki életünkről: a kegyelem nem szünteti meg szabadságunkat, hanem felébreszti azt. Isten ajándéka nem semmisíti meg felelősségünket, hanem termékennyé teszi azt.

Az igazi szeretet még mielőtt viszonoznák, már adja magát

Ma is, mint egykor, van egy vacsora, amit elő kell készítenünk. Nem csak liturgiáról van szó, hanem arról, hogy készek vagyunk-e belépni egy olyan gesztusba, amely meghalad minket. Az Eucharisztiát nem csak az oltáron ünnepelhetjük, hanem a mindennapokban is, ahol minden élményt felajánlásként és hálaadásként élhetünk meg. A készület ennek a hálaadásnak az ünneplésére nem azt jelenti, hogy többet kell tennünk, hanem hogy helyet kell hagyni. Azt jelenti, hogy el kell távolítani, ami terhet jelent, le kell csökkenteni az elvárásokat, fel kell adni a valótlan reményeket. Sokszor összekeverjük a felkészülést az illúziókkal. Az illúziók elterelik a figyelmünket, a felkészülés pedig irányt ad nekünk. Az illúziók eredményt keresnek, a felkészülés pedig lehetővé teszi a találkozást. Az igazi szeretet – emlékeztet minket az evangélium – még mielőtt viszonoznák, már adja magát. Ez egy előre adott ajándék. Nem azon alapul, amit kap, hanem azon, amit adni akar. Ezt élte meg Jézus a tanítványaival: miközben ők még nem értették, miközben az egyik elárulta, a másik pedig megtagadta őt, Ő mindnyájuknak egy közösségi vacsorát készített elő.

Előkészület minden segítőkész gesztus, minden önzetlen cselekedet és előzetes megbocsátás

Kedves testvéreim, mi is meghívást kaptunk, hogy „készítsük elő” az Úr húsvétját. Nem csak a liturgikus húsvétot, hanem életünk húsvétját is. Minden segítőkész gesztus, minden önzetlen cselekedet, minden előzetesen megadott bocsánat, minden türelmesen elviselt fáradság egyfajta előkészület arra, hogy Istennek lakóhelyet teremtsünk. Akkor megkérdezhetjük magunktól: mely tereket kell még rendbe tennem az életemben, hogy azok készen álljanak az Úr fogadására? Mit jelent számomra ma a „felkészülés”? Talán lemondani egy igényről, abbahagyni a várakozást, hogy a másik megváltozzon, megtenni az első lépést. Talán többet hallgatni, kevesebbet cselekedni, vagy megtanulni ráhagyatkozni arra, ami már elő van készítve.

Ahol a szeretetet előkészítették, ott az élet valóban felvirágozhat

Ha elfogadjuk a felhívást, hogy készítsük elő a helyet az Istennel és az egymás közötti közösségre, rájövünk, hogy jelek, találkozások, szavak vesznek körül minket, amelyek arra a tágas, már előkészített terem felé irányítanak minket, ahol szüntelenül ünneplik a végtelen szeretet misztériumát, amely segít minket és mindig előttünk jár. Az Úr adja meg nekünk, hogy alázatosan készítsük elő az ő jelenlétét. És ebben a mindennapi rendelkezésre állásban növekedjen bennünk is az a nyugodt bizalom, amely lehetővé teszi, hogy mindent szabad szívvel fogadjuk. Mert ahol a szeretetet előkészítették, ott az élet valóban felvirágozhat – zárta katekézisét Leó pápa.

Lengyel és olasz nyelvű köszöntés

A katekézist követően a Szentatya a világnyelveken röviden összefoglalta a tanítását, majd a lengyel híveket így köszöntötte: „Szeretettel üdvözlöm a lengyel zarándokokat. Urunk Színeváltozásának mai ünnepe tanítson meg benneteket arra, hogy fogadjátok be az igazságot Istenről, akinek szeretete mindig előre megelőz minket, és akinek hatalma nagy dolgokat művel bennetek, ha bizakodó és alázatos szívvel hallgattok rá. Jézus az ember boldogságát kívánja, de konkrét választ és a szív elkötelezettségét is várja. Áldásomat adom mindnyájatokra, családjaitokra és hazátokra. Szeretettel üdvözlöm az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen üdvözlöm a Katolikus Apostolkodás nővéreit, az Oltáriszentség Missziós Szolgálólányait, a Szent Ferenc Harmadrend nővéreit, akik most tartják nagykáptalanjukat. A Szentatya szívből kívánja nekik, hogy alapító karizmájuknak megfelelően egyre élőbbé tegyék magukban az evangéliumi tanúságtételt. A különféle plébániai közösségekre, cserkészekre, zenekarokra a Szentlélek ajándékait kérte, hogy megerősödjön nagylelkű keresztény tanúságtételük szándéka. Végül a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz fordulva Krisztus Színeváltozásának ünnepére emlékeztette őket: az Úr ragyogó arca legyen számukra remény és vigasz forrása!