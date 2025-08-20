Leó pápa katekézise: Jézus végtelen szeretetével elébe megy a megbocsátásnak

A kedd este Rómába visszatért Leó pápa a VI. Pál aulában tartotta meg az általános kihallgatást, melynek során a reményről szóló jubileumi katekézis-sorozata keretében ezúttal a megbocsátásról beszélt „Mindvégig szerette őket” címmel. Az utolsó vacsora során, a lábmosást követően Jézus az őt elárulni készülő Júdásnak nyújtja a falatot. Nem várja meg, hogy bocsánatot kérjen, de nem is hagyja, hogy az árulóé legyen az utolsó szó: önmagát kínálja fel ingyenes ajándékként, még mielőtt elfogadná azt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Szeretni mindvégig, ez a kulcs Krisztus szívének megértéséhez

Ma az evangélium egyik legmegrázóbb és legragyogóbb gesztusánál állunk meg, annál a pillanatnál, amikor Jézus az utolsó vacsora során falatot nyújt annak, aki hamarosan elárulja őt – kezdte beszédét Leó pápa. Ez nem csupán a megosztás egy gesztusa, hanem annál sokkal több: a szeretet utolsó kísérlete, hogy ne adjuk fel a küzdelmünket. Szent János, a maga mély spirituális érzékenységével, így meséli el nekünk azt a pillanatot: „Vacsora közben történt, amikor az ördög már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el” (Jn 13,2), „Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette” (Jn 131). Szeretni mindvégig, ez a kulcs Krisztus szívének megértéséhez. Ez olyan szeretet, amely nem adja fel az elutasítás, a csalódás, sőt a hálátlanság előtt sem – hangsúlyozta Leó pápa.

Az igazi megbocsátás nem vár a bűnbánatra, hanem először önmagát kínálja fel

Jézus ismeri az órát, ám azt nem elszenvedi, hanem ő maga választja. Ő az, aki felismeri a pillanatot, amikor szeretetének el kell viselnie a legfájdalmasabb sebet, az árulás sebét. És ahelyett, hogy visszahúzódna, vádolna, védekezne... továbbra is szeret: lábat mos, bemártja a falatot és átnyújtja. „Az, akinek a bemártott falatot adom” (Jn 13,26). Ezzel az egyszerű és alázatos gesztussal Jézus továbbviszi szeretetét, egészen a végsőkig. Nem mintha, nem tudná, mi történik, hanem éppen azért, mert tisztán látja azt. Megértette, hogy mások szabadsága, még ha el is veszik a rosszban, még mindig elérhető egy szelíd gesztus fényével. Mert tudja, hogy az igazi megbocsátás nem vár a bűnbánatra, hanem először önmagát kínálja fel ingyenes ajándékként, még mielőtt elfogadnák. Júdás sajnos nem érti ezt. A falat után – mondja az evangélium – „belészállt a Gonosz” (27. v.). Ez a rész megérint minket: mintha az addig rejtőző rossz most feltárulna, miután a szeretet megmutatta legvédtelenebb arcát. Éppen ezért, testvéreim, ez a falat a mi üdvösségünk: mert azt mondja nekünk, hogy Isten mindent – tényleg mindent – megtesz azért, hogy elérjen minket, még abban az órában is, amikor mi elutasítjuk őt. Itt tárul fel a megbocsátás a maga teljes erejében, és itt nyilvánul meg a remény konkrét arca. A megbocsátás nem elfeledés, nem is gyengeség. Annak a képessége, hogy szabadon hagyjuk a másikat, miközben mindvégig szeretjük. Jézus szeretete nem tagadja a fájdalom igazságát, de nem engedi, hogy a gonoszé legyen az utolsó szó. Ez az a misztérium, amelyet Jézus értünk tesz, és amelyből időnként mi is részesülünk.

A Szent Péter bazilikában is várták a Szentatyát (@Vatican Media)

A megbocsátás nem tagadja a rosszat, de megakadályozza, hogy az még több rosszat szüljön

Hány kapcsolat szakad meg, hány történet bonyolódik össze, hány ki nem mondott szó marad a levegőben! – folytatta Leó pápa. Az evangélium azonban mégis megmutatja nekünk, hogy mindig van mód a szeretet folytatására, még akkor is, ha minden helyrehozhatatlanul elromlott. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy tagadjuk a rosszat, hanem azt, hogy megakadályozzuk, hogy még több rosszat szüljön. Nem arról van szó, hogy azt mondjuk, semmi sem történt, hanem arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne a harag döntsön a jövőről. Amikor Júdás kiment a teremből, „éjszaka volt” (30. v.). De közvetlenül utána Jézus azt mondja: „Most dicsőült meg az Emberfia” (31. v.). Még éjszaka van, még tart, de egy fény már ragyogni kezd. Azért ragyog, mert Krisztus mindvégig hűséges marad, és így az ő szeretete erősebb a gyűlöletnél.

Még azoknak is felajánlhatunk egy falatot, akik hátat fordítanak nekünk

Kedves testvéreim, mi is átélünk fájdalmas és fárasztó éjszakákat. A lélek éjszakáit, a csalódás éjszakáit, azokat az éjszakákat, amikor valaki megbántott vagy elárult minket. Ezekben a helyzetekben az a kísértés, hogy bezárkózzunk, hogy megvédjük magunkat és hogy visszavágjunk. Ám az Úr megmutatja nekünk a reményt, hogy mindig van egy másik út. Megtanít minket arra, hogy még azoknak is felajánlhatunk egy falatot, akik hátat fordítanak nekünk. Hogy a bizalom csendjével tudjunk választ adni. És hogy méltósággal haladhassunk előre anélkül, hogy lemondanánk a szeretetről.

A megbocsátás felszabadítja azt, aki adja, feloldja a neheztelést, helyreállítja a békét

Kérjük ma a kegyelmet, hogy meg tudjunk bocsátani, még akkor is, ha félreértettek, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy elhagytak minket. Ugyanis pontosan ezekben az órákban juthat el a szeretet a csúcspontjára. Ahogy Jézus tanítja nekünk, szeretni annyit tesz, mint szabadon hagyni a másikat – akár árulásra is – anélkül, hogy valaha is feladnánk a hitet abban, hogy még ez a megsebzett és megtévedt szabadság is kiszabadulhat a sötétség csapdájából és visszahelyezhető a jóság fényébe. Amikor a megbocsátás fénye átszűrődik a szív legmélyebb repedésein, megértjük, hogy az soha nem hiábavaló. Még ha a másik ember nem is fogadja el, még ha hiábavalónak is tűnik, a megbocsátás felszabadítja azt, aki adja: feloldja a neheztelést, helyreállítja a békét, és visszaad minket saját magunknak. Jézus az átnyújtott kenyér egyszerű gesztusával megmutatja, hogy minden árulás a megváltás lehetőségévé válhat, ha úgy fogadjuk, mint teret egy nagyobb szeretetre. Nem enged a gonosznak, hanem jóval győzi le, megakadályozva, hogy kioltsa azt, ami a legigazabb bennünk: a szeretet képességét – zárta szerdai katekézisét Leó pápa.

A katekézist követően a Szentatya felhívással fordult az egyház tagjaihoz a világ békéjéért

Augusztus 22-én pénteken ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária, a Mennyek Királynője emléknapját. Mária a hívők anyja itt a földön, akit a Béke Királynőjének is hívunk, miközben földünket továbbra is megsebzik a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más térségében dúló háborúk. A pápa arra kéri az összes hívőt, hogy töltsék augusztus 22-ét böjtben és imában, kérve az Urat, hogy adjon békét és igazságosságot, és törölje fel azok könnyeit, akik a mostani fegyveres konfliktusok miatt szenvednek. Mária, a Béke Királynője, járjon közben, hogy a népek rátalálják a béke útjára.

Leó pápa szeretettel üdvözölte az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen is köszöntötte a jelenlévő szerzetescsaládokat, akiket arra buzdított, hogy apostoli buzgalommal tegyenek tanúságot karizmáikról az Egyház javára. A különféle plébániai csoportokat köszöntve arra buzdította őket, hogy nagylelkűen válaszoljanak az Úr meghívására, és legyenek az üdvösség evangéliumának örömteli hírnökei. Ma a világegyház Clairvaux-i Szent Bernát, a nagy egyháztanító és a Szűzanya fenséges énekesének emlékezetét ünnepli. Ő olyan ember volt, aki békét teremtett maga körül, megmutatva, hogyan kell az evangéliumot megélni. Példája vezessen benneteket a mindennapi utunkon!