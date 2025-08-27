Leó pápa felhívásai: Vessenek véget az erőszaknak!

A katekézist követő üdvözlések előtt Leó pápa erőteljes szavakkal kérte a háborús konfliktusok befejezését, különös tekintettel a Szentföldön zajló konfliktusra.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Múlt pénteken imádsággal és böjtöléssel kísértük a háború miatt szenvedő testvéreinket. Ma ismét határozott felhívást intézek minden érintett félhez és a nemzetközi közösséghez, hogy vessenek véget a Szentföldön zajló konfliktusnak, amely oly sok terrort, pusztítást és halált okozott. Kérem, hogy minden túszt engedjenek szabadon, kössenek állandó tűzszünetet, segítsék elő a humanitárius segélyek biztonságos bejutását, és teljes mértékben tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, különösen a civilek védelmének kötelezettségét, valamint a kollektív büntetés, az erőszak válogatás nélküli alkalmazása és a lakosság erőszakos kitelepítése tilalmát. Csatlakozom a jeruzsálemi görög ortodox és latin pátriárkák közös nyilatkozatához, akik tegnap az erőszak spiráljának befejezését, a háború végét és minden ember közös javának prioritását követelték. Könyörögjünk Máriához, a Béke Királynőjéhez, a vigasztalás és a remény Forrásához! Közbenjárása hozzon megbékélést és békét arra a földre, amely oly kedves mindannyiunk számára! – kérte a Szentatya a VI. Pál aulában és a Szent Péter bazilikában tartózkodó zarándokoktól.

Nyissátok meg szíveteket a Megváltó kegyelme előtt!

Ezt követően Leó pápa szeretettel köszöntötte – többek között – az összes lengyel zarándokot. A Fekete Madonna keddi ünnepe kapcsán megemlítette: „A Jasna Góra-i kegykép harmadik nemzeti zarándoklata elindult Sosnowiec egyházmegyéből. Jézus édesanyját köszöntve hallgassátok meg szavát, amit egykor Kánában mondott: „Tegyétek, amit a Fiam mond nektek”, és nyissátok meg szíveteket a Megváltó kegyelme előtt, hogy meggyógyítsa és megújítsa személyes és közösségi életeteket”.

A mindig népes olasz nyelvű zarándokokat köszöntve a Szentatya a Milánói Főegyházmegye papjait és a nyári képzési találkozón részt vevő szeminaristákat arra buzdította, hogy örömmel tartsanak ki Krisztushoz ragaszkodásukban, aki arra hívja őket, hogy a testvériség tanúságtevői és béketeremtők legyenek. A Rómához közeli Sabina-i Fara Béke Oázisának Mária Közösségét köszöntve azt kérte tőlük, hogy tartsanak ki küldetésükben buzgón az imádság és az Eucharisztia által.