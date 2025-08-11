Leó pápa Grech bíborost nevezte ki delegátusának a Gozo-i székesegyház ünnepségére

A Szentatya Mario Grech bíborost, a Szinódusi Főtitkárság főtitkárát nevezte ki különleges küldöttének a máltai Gozo székesegyháza Nagyboldogasszony oltárképe megkoronázásának 50. évfordulóján rendezett ünnepségre, melyet augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevétele ünnepén tartanak.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Gozo Málta második legnagyobb szigete, fővárosa Gozó, melynek székesegyháza egyúttal Mária-kegyhely, a főoltár csodatévő Assunta, Mennybe fölvett Mária oltárszobra miatt, melyet 50 évvel ezelőtt, 1975-ben, a VI. Pál pápa alatt tartott szentév során koronáztak meg. XIV. Leó pápa kinevezte Mario Grech bíborost, Gozo egykori püspökét pápai delegátusának a székesegyház mostani jubileumi ünnepségére. A pápai delegátust egy pápai küldöttség kíséri, melynek tagja Tarcisio Camilleri, a Gozo-i egyházmegye általános helynöke és Edward Zammit, a Gozo-i egyházmegye kancellárja.