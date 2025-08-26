Leó pápa a francia ministránsok nemzeti zarándoklatához: Legyetek büszkék a szent szolgálatra!

A Szentatya augusztus 25-én hétfőn délben fogadta a Kelemen-teremben a francia ministránsok nemzeti zarándoklatának 360 fős csoportját. A fiúk és lányok fehér ministráns-ruhában jelentek meg a kihallgatáson püspökeik, papjaik és világi kísérőik társaságában. A pápa fiatalokat az oltárszolgálat szépségére buzdította: „Tartsatok ki bátran, és tegyetek tanúságot magatok körül arról a büszkeségről és örömről, amelyet a szentmise szolgálata nyújt nektek!”

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Jézus az életetek részévé akar válni, hogy belülről beragyogja azt

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! – kezdte beszédét Leó pápa. Szeretettel köszöntötte a fiatalokat és kísérőiket. Tudjátok, ez a mostani egy különleges év, mert ez „Szentév”, amely csak 25 évente ismétlődik meg és melynek során az Úr Jézus kivételes lehetőséget kínál nekünk. Amikor Rómába érkezünk és átlépünk a Szent Kapun, segít nekünk abban, hogy „megtérjünk”, vagyis hogy Feléje forduljunk, növekedjünk a hitben és az Ő szeretetében, jobb tanítványokká váljunk, hogy életünk szép és jó legyen az Ő szemei előtt, az örök életre gondolva. Ezért nagy ajándék a Mennyből, hogy itt vagytok ebben az évben! Arra hívlak benneteket, hogy fogadjátok ezt az évet azzal, hogy intenzíven megélitek a nektek kijelölt feladatokat, mindenekelőtt azzal, hogy időt szántok arra, hogy Jézussal beszéljetek szívetek mélyén, és hogy egyre jobban szeressétek Őt.

Az Ő egyetlen vágya, hogy életetek részévé váljon, hogy belülről beragyogja azt, hogy a legjobb barátoddá, a leghűségesebb barátoddá váljon. Mert az élet Jézussal széppé és boldoggá válik. Ám ő várja a válaszodat. Kopog az ajtón, és várja, hogy beléphessen: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem” (Jel 3,20). Tehát „közel” lenni Jézushoz, Őhozzá, Isten Fiához, hogy belépjünk a barátságába! Micsoda váratlan sors! Micsoda boldogság! Micsoda vigasztalás! Micsoda remény a jövőre nézve!

Csak Jézus tud megmenteni minket, senki más, mert egyedül Neki van hatalma erre

Mert éppen a remény ennek a Szentévnek a témája. Talán érzitek, mennyire szükségünk van arra, hogy reménykedjünk. Bizonyosan érzitek, hogy a világ sora rosszul megy, hogy egyre komolyabb és nyugtalanítóbb kihívásokkal kell szembenéznie. Talán téged vagy a körülötted lévőket szenvedés, betegség vagy fogyatékosság, kudarc, egy szeretett személy elvesztése érint; és a megpróbáltatások közepette a szívetek szomorúságot és gyötrelmet érez. Ki fog a segítségünkre sietni? Ki fog irgalmazni nekünk? Ki fog megmenteni minket? …nemcsak a szenvedésünktől, a korlátainktól és a hibáinktól, hanem magától a haláltól is? – sorolta a komoly kéréseket a Szentatya.

A válasz tökéletesen világos, és kétezer éven át visszhangzott a történelemben: csak Jézus jön, hogy megmentsen minket, senki más: mert egyedül Neki van hatalma erre – Ő maga a Mindenható Isten –, és mert szeret minket. Szent Péter erőteljesen mondta: „Nincs más név az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk” (ApCsel 4,12). Soha ne felejtsétek el ezeket a szavakat, kedves barátaim, véssétek őket a szívetekbe; és helyezzétek Jézust életetek középpontjába. Azt kívánom, hogy Rómából hazaindulva kerüljetek közelebb Hozzá, elszántabban, mint valaha, hogy szeressétek és kövessétek Őt, és így a reménnyel jobban felvértezve járjátok végig az előttetek megnyíló életet. Ez a remény jelen lesz mindig, a kétség, a csüggedés és a vihar nehéz pillanataiban is, mint egy biztos horgony, mely az ég felé vezet titeket (vö. Zsid 6,19) és lehetővé teszi, hogy folytassátok utatokat.

Miért is félnénk egy olyan Istentől, aki ennyire szeretett minket?

Biztos próbája van annak, hogy Jézus szeret és megment minket, hiszen Ő az életét adta értünk, felajánlva azt a kereszten. Valóban nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja valakiért, akit szeret (vö. Jn 15,13). Ez a legcsodálatosabb dolog a katolikus hitünkben, amit senki sem képzelhetett el vagy remélhetett volna: Isten, a menny és a föld teremtője, aki szenvedni és meghalni akart értünk, teremtményekért. Isten annyira szeretett minket, hogy meghalt! Ehhez leszállt a mennyből, megalázta magát, hozzánk hasonlóvá lett, és felajánlotta magát áldozatul a kereszten, ami a világtörténelem legfontosabb eseménye volt. Miért is félnénk egy olyan Istentől, aki ennyire szeretett minket? Mit remélhetnénk még? Mivel is viszonozhatnánk azt, amit ő ezért megérdemel? Dicsőségesen feltámadva Jézus az Atyjánál van, így most gondoskodik rólunk, és megosztja velünk örök életét.

Az Eucharisztia az Egyház kincse, a kincsek Kincse

Az Egyház pedig nemzedékről nemzedékre gondosan őrzi az Úr halálának és feltámadásának emlékét, amelyről tanúskodik, mint legdrágább kincséről. Megőrzi és továbbadja az Eucharisztia ünneplésével, amelyet Ti örömmel és megtiszteltetéssel szolgálhattok. Az Eucharisztia az Egyház kincse, a kincsek kincse. Létezése első napjától kezdve, majd évszázadokon át az Egyház vasárnapról vasárnapra megünnepelte a szentmisét, hogy emlékezzen arra, mit tett érte az Ura. A pap kezében, és szavaira: „Ez az én testem, ez az én vérem”, Jézus ma is életét adja az oltáron, ma is vérét ontja értünk. Kedves ministránsok, „oltárszolgák”, a szentmise ünneplése ma is megvált minket! Üdvözíti a világot ma is! Ez a legfontosabb esemény a keresztény életében és az Egyház életében, mert ez az a találkozás, amelyben Isten szeretetből, újra és újra odaadja magát nekünk. A keresztény nem kötelességből megy misére, hanem mert feltétlenül szüksége van rá; az Isten életére van szüksége, aki anélkül adja magát, hogy bármit is kérne cserébe!

Mindig tartsátok szem előtt a szentmise nagyságát és szentségét

Kedves barátaim, köszönöm elkötelezettségeteket: valóban nagyszerű és nagylelkű szolgálatot tesztek plébániátoknak, és arra buzdítalak benneteket, hogy hűségesen tartsatok ki. Amikor az oltárhoz járultok, mindig tartsátok szem előtt a szentmise nagyságát és szentségét. A mise az ünneplés és az öröm pillanata. Valóban, hogyan ne érezhetnénk örömet a szívünkben Jézus jelenlétében? De a mise ugyanakkor komoly, ünnepélyes pillanat, amelyet komolyság hatja át. Testtartásotok, csendetek, szolgálatotok méltósága, liturgikus szépsége, gesztusaitok rendje és fensége vezesse be a híveket a Misztérium szent nagyságába – kérte tőlük a Szentatya.

A pápa azt is reméli, hogy figyelmesek lesznek arra a hívásra, amellyel Jézus talán hozzájuk fordul, hogy szorosabban kövessék őt a papságban. Fiatal, lelkes és nagylelkű emberek lelkiismeretéhez szólok, és mondok nektek valamit, amire figyelnetek kell, még ha kissé nyugtalanít is: a paphiány Franciaországban, a világban, ez nagy csapás! Baj az Egyháznak, baj az országotoknak! Bárcsak apránként, vasárnapról vasárnapra felfedeznétek ennek a hivatásnak a szépségét, boldogságát és szükségességét. Milyen csodálatos annak a papnak az élete, aki minden napja közepén ilyen kivételes módon találkozik Jézussal, és őt nyújtja a világnak!

Kedves ministránsok, ismételten köszönöm látogatásotokat. Létszámotok és a hitetek, amely inspirál titeket, nagy vigasztalást, a remény jelét jelenti. Tartsatok ki bátran, és tegyetek tanúságot magatok körül arról a büszkeségről és örömről, amelyet a szentmise szolgálata nyújt nektek. Szívből adom rátok, valamint társaitokra, papjaitok és családjaitok apostoli áldásomat – zárta buzdító beszédét Leó pápa a francia ministránsok nemzeti zarándoklata 360 fős csoportjának.