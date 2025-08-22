Az olasz katolikus egyház csatlakozik Leó pápa böjt- és imafelhívásához

Szerda délelőtt, az általános kihallgatás végén XIV. Leó pápa arra hívta „az összes hívőt, hogy augusztus 22-én böjtöljenek és imádkozzanak, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje fel azok könnyeit, akik a folyamatos konfliktusok miatt szenvednek.”

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A CEI, az Olasz Püspöki Konferencia csatlakozik a felhíváshoz és arra szólítja fel az egyházi közösségeket, hogy „kérjék a kiengesztelődés ajándékát a földünkért, amelyet továbbra is megsebeznek a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában dúló háborúk”.

Csatlakozunk a Szentatya sürgető felhívásához, mert az erőszak, a gyűlölet és a halál állandósulása arra késztet minket, hogy fokozzuk imáinkat a „fegyvertelen és lefegyverző” békéért és kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, a Béke Királynőjét, hogy távolítsa el a háború borzalmait minden néptől és világosítsa meg a politikai és diplomáciai felelősséggel rendelkezők elméjét” – jelentette ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke, emlékeztetve Leó pápa tanítására, miszerint „a béke nem spirituális utópia, hanem mindennapi gesztusokból olyan alázatos út, amely összefonja a türelmet és a bátorságot, a meghallgatást és a cselekvést. Ma pedig, minden eddiginél jobban, éber és alkotó jelenlétünket igényli”.