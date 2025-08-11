Érjenek véget a háborúk! Haitiban engedjék azonnal szabadon a túszokat! - Leó pápa felhívásai

A döntéshozók felelősek választásaik következményeiért – figyelmeztetett rá a Szentatya, hangsúlyozva a béke egyetemes vágyát. Reményének adott hangot Dél-Kaukázus békés jövőjét illetően.

Vertse Márta - Vatikán

„Továbbra is imádkozzunk, hogy véget érjenek a háborúk” – kérte Leó pápa, utalva rá, hogy Hirosima és Nagaszaki bombázásának 80. évfordulója világszerte felébresztette a háború, mint a konfliktusok megoldása módjának kötelező elutasítását. Felhívást intézett a döntéshozókhoz: mindig tartsák szem előtt, hogy felelősek választásaik következményeiért a népek számára és ne hagyják figyelmen kívül a leggyengébbek szükségleteit, valamint a béke egyetemes vágyát.

Leó pápa gratulált Örményországnak és Azerbajdzsánnak a két ország közötti békeszerződésért, annak a reményének adva hangot, hogy ez az esemény hozzájárulhat Dél-Kaukázus stabil és tartós békéjéhez.

Ezzel szemben a Szentatya egyre kilátástalanabbnak nevezte Haiti lakosságának a helyzetét. A Karib-térség országából egymás után érkeznek hírek gyilkosságokról, az erőszak minden formájáról, emberkereskedelemről, erőszakos száműzetésekről, emberrablásokról. A pápa szívhez szóló felhívást intézett minden felelős személyhez, hogy azonnal engedjék szabadon a túszokat. A nemzetközi közösségtől pedig konkrét támogatást kért a társadalmi és intézményi feltételek megteremtésére, amelyek lehetővé teszik, hogy Haiti lakossága békében éljen.

Leó pápa végül üdvözölte a római híveket és a különböző országok zarándokait, megemlítve egy írországi és egy USA-ból érkezett csoportot, itáliai plébániák híveit. XIV. Leó pápa mindenkinek megköszönte jelenlétét és imáit, majd szép vasárnapot kívánva búcsúzott a hívektől.