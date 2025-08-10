Augusztus 17-én Leó pápa Albano-ban misét celebrál az egyházmegye szegényeinek

A Pápai Ház hivatala augusztus 7-én csütörtökön jelentette be, hogy XIV. Leó pápa a Castel Gandolfo közelében fekvő Albano város Szűz Mária kerektemplomában szentmisét mutat be augusztus 17-én, jövő vasárnap, melyre meghívják az albanói egyházmegye által támogatott szegényeket.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Mint ismeretes, XIV. Leó pápa a jövő hét végén Castel Gandolfóba utazik és a nyári nyaralóban tölti a Nagyboldogasszony-napi ünnepet és a rákövetkező napokat. Augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének ünnepén pénteken délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Castel Gandolfo-i Szent Tamás plébániatemplomban, majd délben az ottani Apostoli Palotában imádkozza a Rózsafüzér imát.

Augusztus 17-én vasárnap délelőtt fél tízkor szentmisét mutat be Albano város Szűz Mária kerektemploma kegyhelyén, majd délben Castel Gandolfó főterén a pápai nyaraló balkonjáról imádkozza az Úrangyala imát. Innét visszatér Albano városába, ahol a püspökségen együtt ebédel az albanói egyházmegye által támogatott szegényekkel és a helyi Caritas munkatársaival.