A pápa visszatért a Vatikánba. Ukrajnáról: Van remény, de keményen kell dolgoznunk és sokat kell imádkoznunk

„Valóban keresnünk kell az előrevezető utat, hogy megtaláljuk a békét” – nyilatkozta Leó pápa kedden este az újságíróknak, mielőtt visszatért a Vatikánba Castel Gandolfóból, ahol augusztus 13-tól töltötte nyári pihenőidőszakának második részét. A pápa kedden röviddel este 9 óra előtt hagyta el a Villa Barberini-t, üdvözölte azokat, akik a távozására vártak, majd beszélt az újságírókkal. Pápaságának első 100 napjáról azt mondta: „Ez Isten áldása volt”, „Nagyon sokat kapok”.

Tiziana Campisi és Daniele Piccini / Somogyi Viktória – Vatikán

„Van remény, de még mindig keményen kell dolgoznunk, sokat kell imádkoznunk, és valóban keresnünk kell az előrevezető utat, hogy megtaláljuk a békét.” Így reagált Leó pápa az ukrajnai konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban az újságíróknak, akik a Castel Gandolfo-i Villa Barberini előtt várakoztak. A Szentatya este 9 óra körül hagyta el nyári rezidenciáját. Egy órával korábban megjelent, hogy üdvözölje az utcán összegyűlt embereket, akik várták távozása előtt. Már sötét volt, amikor kilépett a Villa Barberini kapuján, és megállt, hogy beszéljen néhány hívővel. Röviddel ezután a pápa nem riadt vissza az újságírók kérdéseitől, és bizonyos vezetőkkel való esetleges megbeszélésekkel kapcsolatban azt mondta, hogy „valaki” állandó kapcsolatban áll vele. „Imádkozzunk és próbáljunk meg előrelépni” – tette hozzá.

Leó pápa kilép a Castel Gandolfo-i apostoli palota kapuján

Pápasága első 100 napja

Castel Gandolfo-i tartózkodásával kapcsolatban, ahová reméli, hogy hamarosan visszatérhet, XIV. Leó kijelentette: „Áldás itt lenni; nagyon örülök az emberek fogadtatásának.” Utalt kedd délelőtti látogatására „a Mária-kegyhelyen, ahol Szent II. János Pál pápa is járt”. Végül, amikor pápaságának első száz napjáról kérdezték, hangsúlyozta, hogy az „Isten áldása” volt. „Nagyon sokat kapok, mélyen hiszek az Úr kegyelmeiben, és nagyon hálás vagyok ezért a fogadtatásért. Köszönöm mindannyiótoknak” – zárta szavait, mielőtt autóba szállt, amellyel visszatért a Vatikánba. XIV. Leó pápa augusztus 13-án érkezett Castel Gandolfóba néhány napra, miután júliusban valamivel több mint két hetet töltött a pápák nyári rezidenciáján.