Leó pápa válasza egy anyának: bízz Máriában bármilyen bizonytalansággal kell is szembe nézni
Somogyi Viktória – Vatikán
A Piazza San Pietro magazin, a Szent Péter-bazilika havilapjának új számában XIV. Leó pápa válaszol egy neki küldött levélre. Ebben egy feleség és anya kérdezi, hogyan nézzen szembe a nehézségekkel. A pápa arra buzdít válaszában, hogy nevezze őket néven, és ossza meg saját tapasztalatait. Laura azon tűnődik, és tanácsot kér a pápától, hogyan győzze le a kísértéseket, amelyek úgy tűnik, kezdenek eluralkodni annak ellenére, hogy férje nagy szeretettel van iránta és három csodálatos lánya van, akiket keresztény hitben nevelnek, amelyet ő maga „erősebbnek” érez, mint valaha. Vajon ennek a hitnek hiányzik a szilárdsága? – töpreng az asszony. Leó pápa hangsúlyozza: „A hit iránti lelkesedése és szívének igazsága áldás az Ön és családja számára. […] Ha Mária a viszonyítási pontja, akkor képes lesz szembenézni minden bizonytalansággal. […] A keresztény szeretet terveinek megosztása elengedhetetlen a lelki fejlődéshez és ahhoz, hogy együttműködjünk Isten kegyelmével és akaratával.” Ezek a pápa szavai, amelyeket a magazin szerkesztősége kiemelt augusztus 18-án kiadott sajtóközleményében.
Párbeszéd, pihenés, béke, egység: az augusztusi szám témái
A havi magazin külön cikket közöl a szeptember 12-én és 13-án Rómában megrendezésre kerülő Testvériség találkozójáról, amely lehetőséget kínál a találkozásra, a közelségre és a párbeszéd révén történő megosztásra; és mélyreható betekintést nyújt a béke témájába a tizenkét pápa története alapján XIII. Leótól XIV. Leóig, valamint a testvériséggel való mély kapcsolatukba. A „Pihenés, testvériség és béke” című vezércikkben Enzo Fortunato atya a nyári pihenés jelentését vizsgálja. A „Szent Péter tér” legújabb számának szimbóluma a Jézus körül összegyűlt első közösségre emlékeztet, amely egy olyan Egyház képévé válik, amely arra hivatott, hogy hidakat, nem pedig falakat építsen.