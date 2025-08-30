Leó pápa: Nosiglia bíboros a legkiszolgáltatottabbakhoz közel álló pásztor volt

Szerdán elhunyt a torinói nyugalmazott érsek. Temetési szertartásán utódja, Roberto Repole felolvasta a pápa üzenetét a székesegyházban.

Somogyi Viktória – Vatikán

Nyolcvan évnyi élet és szolgálat, „olyan hatalmas és olyan intenzív, hogy nem kell bemutatni”, így emlékezett meg a zsúfolásig megtelt székesegyházban Roberto Repole bíboros, torinói érsek elődjéről, Cesare Nosigliáról, aki augusztus 27-én hunyt el.

A temetési szertartáson a bíboros utalt XIV. Leó üzenetére, aki az elhunyt prelátust „szelíd és bölcs pásztorként ábrázolta, aki mindig közel állt az emberekhez és figyelmet fordított a kiszolgáltatottakra”. A temetésen számos polgári és katonai hatóság is részt vett, köztük a torinói polgármester, Stefano Lo Russo és a piemonti régió elnöke, Alberto Cirio.

A 2010 és 2022 között Torino érsekeként, valamint 2010 és 2015 között az Olasz Püspöki Konferencia alelnökeként szolgált Cesare Nosiglia továbbra is közkedvelt személyiség, és „ez a zsúfolásig megtelt székesegyház kifejezi azt a nagy hálát, amelyet mindannyian érzünk életéért és szolgálatáért” – hangsúlyozta a jelenlegi torinói érsek.