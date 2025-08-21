A pápa arra buzdítja az erkölcsteológusokat, hogy Szent Alfonzot vegyék példaképül

XIV. Leó pápa üzenetében arra ösztönzi az erkölcsteológusokat, hogy kövessék Liguori Szent Alfonz és más szentek példáját, miközben az isteni kinyilatkoztatás fényében elmélkednek a modern világ „kihívásairól, változásairól és konfliktusairól”.

Christopher Wells / Somogyi Viktória – Vatikán

A 17. Nemzetközi Erkölcsteológiai Kongresszushoz intézett üzenetében XIV. Leó pápa arra hívja a résztvevőket, hogy a modern erkölcsi kérdéseket „a szentek, például Liguori Szent Alfonz bölcs és mindig időszerű példáját követve” közelítsék meg. Az erkölcsteológia doktoraként ismert Szent Alfonz „képes volt megtalálni Isten törvényeinek és az emberi lelkiismeret és szabadság dinamikájának kiegyensúlyozott szintézisét, ugyanakkor jótékony, megértő és türelmes hozzáállást vállalva testvérei iránt, így Isten végtelen irgalmának látható jelévé vált” – írja a pápa. A kongresszusnak küldött üzenetét Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban közölték.

A Szentatya reményét fejezi ki, hogy az esemény „kedvező lehetőséget kínálhat arra, hogy elgondolkodjunk a kihívásokon, a változásokon és a jelenlegi konfliktusokon az isteni kinyilatkoztatás fényében, amely teljességét Jézus Krisztusban találja meg”. Leó pápa üzenete végén a „Boldogságos Szűz Mária, a Bölcsesség Széke anyai oltalmát” kéri a tanácskozásra, és apostoli áldását adja a résztvevőkre és szeretteikre.