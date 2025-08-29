Velletrit Mária városává nyilvánították. Leó pápa: Ösztönözzön ez a cselekvésre

A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben XIV. Leó pápa arra buzdít, hogy éljünk a befogadás szellemében, különösen a legkiszolgáltatottabbak iránt, és kiemelten gondol az idősekre.

Somogyi Viktória – Vatikán

Velletri, a Castelli Romani vidékén található város augusztus 26-tól kezdve „a Szent Szűzanya oltalmazó és anyai palástja alatt” áll. Ez olvasható a Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben, amelyet a pápa nevében küldött Velletri-Segni-Frascati püspökének, Stefano Russónak.

Ez az áldás abból az alkalomból érkezett Velletri városának, hogy hivatalosan „Civitas Mariae”, Mária városának nyilvánították. XIV. Leó reményét fejezte ki, hogy ez elősegíti „a Szűzanya iránti megújult és hiteles odaadást, bátorítva a híveket a nagylelkű evangéliumi tanúságtételre, a közjó előmozdítása iránti buzgó elkötelezettségre és a befogadás által jellemzett békés együttélésre, különösen a legkiszolgáltatottabbak irányába”. A pápa Mária közbenjárásával, akit Velletriben a Kegyelem Szűzanyjaként tisztelnek, áldását küldi „a papoknak, a hatóságoknak és minden jelenlévőnek, különös tekintettel a betegekre és az idősekre”.

Augusztus 26-án este 6 órakor került sor a nyilvános kihirdetésre és Mária képének áthelyezésére a Városházára, ahol egy emléklapot lepleztek le. Ezt követően körmenetet tartottak a székesegyházig, ahol Russo püspök szentmisét mutatott be. A főpásztor szerint a „Civitas Mariae” kihirdetése „felhívás egy közös elkötelezettségre, amely mindannyiunkat arra hív, hogy a béke építői legyünk a mindennapi életünkben, és hogy a közös felelősséget a hit konkrét jeleként éljük meg”. Ez az elismerés „iránytűként szolgál mindenki életéhez, amely irányt mutat a jelenben és utat nyit a jövő felé” – tette hozzá Russo püspök. Ez egy hivatás arra, hogy „vendégszerető és befogadó város legyünk”, illetve „meghívás arra, hogy a különbözőségeket gazdagsággá alakítsuk, és előmozdítsuk a találkozást a remény útjaként”, hogy a béke építői legyünk.