Leó pápa: a vallások közötti párbeszéd legyen követendő példakép a társadalom számára

XIV. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Filipe Neri António Sebastião Rosário Ferrão bíborosnak, Goa és Damão érsekének Andrius Rudamina SJ, az első litván jezsuita atya Indiába érkezésének 400. évfordulója alkalmából. A misszionárius tanúságtétele napjainkban is sokakat buzdítson arra, hogy ugyanilyen türelemmel és éleslátással válaszoljanak az evangelizáció feladatára – írta táviratában Leó pápa.

Vertse Márta – Vatikán

A 29 éves Andrius Rudamina jezsuita misszionárius hazájából, Litvániából elindulva kilencezer kilométert tett meg, hogy 11 portugál rendtársával együtt Indiába, Goa kikötőjébe érkezzen. Erre 1625. augusztus 22-én került sor és ez volt az első alkalom, hogy egy jezsuita a balti országból a hatalmas indiai szubkontinensre lépett. A litván misszionárius atya csak néhány hónapot töltött Goában, de a szegények és a betegek iránti gondoskodására 400 évvel az esemény után is nagy tisztelettel emlékezik a helyi közösség. Az évfordulót a Goai érsekség székesegyházában ünnepelték XIV. Leó pápa áldásával kísérve.

A helyi egyház hívei mozdítsák elő az ökumenikus és vallások közötti párbeszédet

XIV. Leó pápa táviratában szívélyes üdvözletét és jókívánságait küldi mindazoknak, akik Ó-Goa székesegyházában gyűltek össze, hogy megemlékezzenek az első litván jezsuita atya, Andrius Rudamina indiai érkezésének négyszázados évfordulójáról – olvassuk a Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban. Csatlakozva hozzájuk, hogy hálát adjanak a Mindenható Istennek e misszionárius pap tanúságtételéért, akinek rendíthetetlen katolikus hite ma is érzékelhető Litvániában, a Szentatya azért imádkozik, hogy a litván jezsuita nagylelkűségének és bátorságának ünneplése, amelyet az evangélium üdvözítő üzenetének minden néphez való eljuttatásában tanúsított, sokakat bátorítson napjainkban arra, hogy ugyanilyen türelemmel és éleslátással válaszoljanak az evangelizáció feladatára.

Leó pápa abban is bízik, hogy Rudamina atya missziós buzgóságára és a párbeszéd, valamint a kulturális integráció rendkívüli örökségére építve, e helyi egyház keresztényei bátorítást éreznek, különösen ebben a reményre összpontosító jubileumi évben, hogy előmozdítsák mind az ökumenikus, mind a vallások közötti párbeszédet, amely a testvéri összhang, a kiengesztelődés és az egyetértés modelljeként szolgálhat a társadalom számára. A Szentatya ezekkel az érzésekkel szívből adja apostoli áldását a jelenlévőkre, amelyet kiterjeszt családjaikra, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban megvalósuló öröm és béke zálogaként.