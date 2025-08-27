„És legyen béke!” - új könyv, amely bemutatja Leó pápa tanításának kiemelt témáit

Augusztus 27-től kapható az olaszországi könyvesboltokban XIV. Leó pápasága kezdetétől elhangzott beszédeinek gyűjteménye. A Vatikáni Könyvkiadó olasz, angol és spanyol nyelven adta ki a kötetet. A könyv segít abban, hogy mélyebben megértsük a pápa gondolkodásmódját.

Somogyi Viktória – Vatikán

Isten elsődleges szerepe, szeretetközösség az egyházban, a béke keresése: ezek a témák jellemzik Leó pápa tanítását. „Ezek a prioritások” derül ki az „És legyen béke! Szavak az egyházhoz és a világhoz” című kötet elolvasása után – jegyzi meg a Vatikáni Könyvkiadó sajtóközleménye a könyvről, amely augusztus 27-től kapható az olasz könyvesboltokban. A 160 oldalas, 15 eurós könyv jelenleg olasz, angol és spanyol nyelven érhető el. XIV. Leó pápa 2025. május 8-án, az algériai vértanúk liturgikus emléknapján, a világ előtti első megjelenésekor kifejezte reményét a „lefegyverzett és lefegyverző” békére. Ezek a szavak felidézték a tibhirinei perjel, Christian de Chergé végrendeletében foglaltakat, akit a hit iránti gyűlöletből öltek meg társaival együtt, és akiket később 2018-ban boldoggá avattak.

A pápa szavai világosan mutatják, hogy Isten kell álljon az első helyen mindenki számára az Egyházban, és különösen a hatalmon lévők számára. Arra hív, hogy „ne mi látszódjunk azért, hogy Krisztus maradjon meg, legyünk kicsinnyé, hogy megismerjék és megdicsőítsék Őt”. Ezután bizalmasan megosztotta nagy vágyát: „egy egységes Egyház, az egység és a szeretetközösség jele, amely a megbékélt világ kovászává válik”. A pápa számtalan felhívása a megbékélésre nemcsak a politikához, hanem minden ember szívéhez szól: „A béke mindannyiunkkal kezdődik: abból, ahogyan másokra nézünk, másokat meghallgatunk, másokról beszélünk”.

Robert Francis Prevost 1955. szeptember 14-én született Chicagóban, az Egyesült Államokban. 1977-ben belépett a Szent Ágoston Rend noviciátusába; 1981. augusztus 29-én letette ünnepélyes fogadalmát, és 1982. június 19-én pappá szentelték. 2001-ben a rend generális perjelévé választották. 2015-ben a perui Chiclayo püspökévé nevezték ki. 2023-ban Ferenc pápa a Püspöki dikasztérium prefektusává és a Pápai Latin-Amerika Bizottság elnökévé tette. 2023. szeptember 30-án pedig bíborossá kreálta. 2025. május 8-án pápává választották, és felvette a XIV. Leó nevet.