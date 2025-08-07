A pápa találkozott egy fiatal spanyol beteggel a Bambino Gesù kórházban
Somogyi Viktória – Vatikán
Hétfőn este XIV. Leó pápa meglátogatta Ignacio Gonzálezt, egy fiatal spanyol fiút, aki a Fiatalok jubileumára érkezett Rómába, és akit bevittek a Bambino Gesù Kórházba ápolni. Szeretetteljes beszélgetést folytatott vele és családjával. Ezután üdvözölt néhány beteget az onkológiai osztályon. Végül, mielőtt visszatért volna a Vatikánba – jelentette be a Szentszék Sajtóirodája –, személyesen is találkozott a fiatal betegek néhány rokonával, a gyermekekkel és a kórházi személyzettel. Megható légkörben elmondta a Miatyánkot a jelenlévőkkel, és áldását adta rájuk.
A Fiatalok jubileumának augusztus 2-i imavirrasztásán a Tor Vergata római városnegyedben XIV. Leó pápa arra hívta az egybegyűlteket, hogy imádkozzanak Ignacióért és a két lányért, a húszéves spanyol Maríáért és a tizennyolc éves egyiptomi Pascale-ért, akik úgy döntöttek, hogy „Rómába jönnek a fiatalok szentévi zarándoklatára”, de „a halál utolérte őket az utóbbi napokban”.