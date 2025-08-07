A pápa találkozott egy fiatal spanyol beteggel a Bambino Gesù kórházban

Augusztus 4-én, hétfőn este XIV. Leó pápa meglátogatta Ignacio Gonzálezt, egy fiatal spanyol fiút, aki a Fiatalok jubileumára érkezett Rómába, és a Szentszék gyermekkórházában ápolják. Beszélt vele és családjával, és üdvözölte az onkológiai osztályon fekvő kis betegeket és a beteg gyermekek rokonait.

Somogyi Viktória – Vatikán

Hétfőn este XIV. Leó pápa meglátogatta Ignacio Gonzálezt, egy fiatal spanyol fiút, aki a Fiatalok jubileumára érkezett Rómába, és akit bevittek a Bambino Gesù Kórházba ápolni. Szeretetteljes beszélgetést folytatott vele és családjával. Ezután üdvözölt néhány beteget az onkológiai osztályon. Végül, mielőtt visszatért volna a Vatikánba – jelentette be a Szentszék Sajtóirodája –, személyesen is találkozott a fiatal betegek néhány rokonával, a gyermekekkel és a kórházi személyzettel. Megható légkörben elmondta a Miatyánkot a jelenlévőkkel, és áldását adta rájuk.

A Fiatalok jubileumának augusztus 2-i imavirrasztásán a Tor Vergata római városnegyedben XIV. Leó pápa arra hívta az egybegyűlteket, hogy imádkozzanak Ignacióért és a két lányért, a húszéves spanyol Maríáért és a tizennyolc éves egyiptomi Pascale-ért, akik úgy döntöttek, hogy „Rómába jönnek a fiatalok szentévi zarándoklatára”, de „a halál utolérte őket az utóbbi napokban”.