XIV. Leó szeptember 1-jén megnyitja a Szent Ágoston Rend nagykáptalanját

A pápa este 6 órakor vezeti a tanácskozást megnyitó szentmisét a római Campo Marzio-i Szent Ágoston-bazilikában. A nagykáptalan célja a szerzetescsalád új generálisának megválasztása. Közel 100 szerzetes vesz részt ezen a fontos eseményen, amely szeptember 18-ig tart. A rend 41 körzetéből 46 különböző országból 73 küldött jogosult a szavazásra.

Tiziana Campisi / Somogyi Viktória – Vatikán

XIV. Leó szeptember 1-jén nyitja meg a Szent Ágoston Rend 188. nagykáptalanját. 1977-es noviciátusba lépésének évfordulóján a pápa este 6 órakor mutatja be a szentmisét a római Campo Marzio-i Szent Ágoston-bazilikában. Ez a szentmise nyitja meg a szeptember 18-ig tervezett tanácskozást, amelyet a Pápai Patrisztikus Intézetben (Augustinianum) tartanak. A szertartást élőben közvetíti a Vatikáni Rádió olasz csatornája 17:55-től, olasz, francia, angol, spanyol, portugál, német és lengyel nyelvű kommentárral. A közvetítést a Vatikáni Hírek minden nyelvének oldalán is élőben követhetik, valamint a Facebook- és a YouTube-oldalakon is megtekinthető lesz.

Az ágoston-rendi nagykáptalan számokban

Összesen közel száz szerzetes vesz részt ezen a fontos eseményen, amelyet hatévente rendeznek meg. Közülük 73 ágostonos szerzetes 46 különböző országból a rend 41 körzetének küldötteiként rendelkeznek szavazati joggal. Ők képviselik a 2341 ágostonost, akik 395 házukban öt kontinensen élnek – a Szentszék Központi Statisztikai Hivatala 2024. december 31-i adatai szerint –, és feladatuk, hogy megválasszák az új generálist, a 98.-at, Alejandro Moral atya 12 éves vezetése után, aki befejezte második ciklusát. A nagykáptalan napjain üléseket tartanak, ahol felszólalhatnak az ágoston-rendi nővérek szövetségeinek elnökei és az ágoston-rendi család világi tagjai, akiknek viszont nincs aktív szavazati joguk.

2013-ban a Ferenc pápa vezette a szentmisét

Tizenkét évvel ezelőtt Ferenc pápa ugyanebben a római bazilikában nyitotta meg a nagykáptalant, amely lezárta Robert Prevost kétszer hat éves vezetői ciklusát a rend élén. Az akkori generális perjel, Péter jelenlegi 266. utóda, tanácsával együtt úgy döntött, hogy felkéri Jorge Bergogliót, a nemrég megválasztott pápát, hogy „vezesse az augusztus 28-i nagykáptalan nyitómiséjét”, ahogy azt bíborosként adott utolsó interjújában, a vatikáni médiában kifejtette. „Mindenki nagy meglepetésére Ferenc pápa elfogadta a meghívást és prédikációjában hangsúlyozta, hogy „a szív nyugtalansága az, ami Istenhez és a szeretethez vezet”, hozzátéve, hogy Szent Ágoston arra hív minket: tartsuk életben „a lelki keresés nyugtalanságát, az Istennel való találkozás nyugtalanságát, a szeretet nyugtalanságát”. Az argentin pápa akkor kifejtette, hogy „Ágoston kincse pontosan ez a hozzáállás: mindig Isten felé menni, mindig a nyáj felé haladni”, és a hippói püspököt úgy jellemezte, mint „egy embert, aki e két irány között őrlődik”, „mindig úton van”, „mindig nyughatatlan! És ez a nyugtalanság békéje”. Arra is buzdított, hogy „ne ’privatizáljuk’ a szeretetet”, és azzal zárta, hogy „a nyugtalanság is szeretet, mindig fáradhatatlanul keresi a másik javát”.

Szent Ágoston rendjének eredete

Szent Ágoston rendjét IV. Ince pápa hívására 1243. december 16-án, az Incumbit nobis kezdetű pápai bullájával alapította, amellyel a Szent Ágoston reguláját követő számos, a Tuscia térségében élő remeteközösséghez fordult, hogy egyesüljenek és hozzanak létre egy egységes szerzetesrendet. 1244 márciusában ezek a remeték Rómában, a Santa Maria del Popolo templomban ünnepelték a Szent Ágostoni Remeterend alapító káptalanját. 1255. július 15-én IV. Sándor pápa összehívta a többi szerzetescsaládot, és a Cum quaedam salubria kezdetű pápai bullájával meghívta őket az új rendbe való csatlakozásra. 1256. április 9-én a Licet Ecclesiae catholicae kezdetű pápai bullájával jóváhagyta az egyesülést más remetecsoportokkal és kongregációkkal, a Nagy Uniót.