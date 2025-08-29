XIV. Leó: Evangelizálni annyit tesz, mint tanúságot tenni Istennel való találkozásunkról

A pápa audiencián fogadta a Szent András Evangelizációs Iskola tagjait, akik szentévi zarándoklatukat ünneplik Rómában. Keresztelő Szent Jánost és János evangelistát állította eléjük példaképként: „Minden megkeresztelt embernek tovább kell adnia azt, amit kapott.”

Daniele Piccini / Somogyi Viktória – Vatikán

„Minden evangelizációs iskola kulcsa” az, hogy „tanúságot tegyünk arról, amiről szemlélődtünk, arról a találkozásról, amelyet az élet Istenével éltünk át”. Ezekkel a spanyolul elhangzott szavakkal foglalta össze XIV. Leó az Evangélium oktatásáért felelős intézmények küldetését. Augusztus 29-én, pénteken fogadta audiencián a Szent András Evangelizációs Iskola (SESA) tagjait, akik szombatig tartózkodnak Rómában, mint „a remény zarándokai”, hogy megünnepeljék a szentévet.

Keresztelő Szent János „modellje”

Miután köszöntötte Gérald Cyprien Lacroix bíborost, Québec érsekét és a SESA kanadai titkárságának elnökét, valamint José Prado Flores professzort, az Iskola alapítóját és nemzetközi igazgatóját, a pápa emlékeztetett arra, hogy ezen a napon az Egyház Keresztelő Szent János vértanúságának liturgikus emléknapját ünnepli, aki – jegyezte meg XIV. Leó – „nagyon segíthet nekünk abban, hogy elgondolkodjunk az evangelizálók küldetésén ma az Egyházban és a világban”. János evangéliumának prológusa valójában úgy írja le őt, mint aki tanúságot tesz „a testté lett Igéről”.

Hirdetni, amit láttunk és hallottunk

János evangélista első levelében kijelenti evangelizálói küldetésének értelmét és célját: „Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben” – olvassuk első levelének első fejezetében (1 Jn 1,3), amelyet a pápa idézett.

Egynek lenni Krisztussal

A pápa azonosítja a „professzionális” evangelizáló küldetését minden katolikus küldetésével, utalva címerének mottójára is, amelyet Szent Ágoston egyik prédikációja ihletett, és amely minden keresztény végső célját jelzi: „In Illo uno unum” (Benne, az egyben vagyunk egyek). „Ez a mi hivatásunk megkereszteltként” – mondta a pápa a SESA tagjaihoz fordulva. „Át kell adnunk, amit magunk is kaptunk, hogy mindannyian eggyé váljunk Krisztusban.”

Gyümölcsöző munka

A találkozó végén XIV. Leó arra kérte a Szent András Evangelizációs Iskola tagjait, hogy „a római zarándoklat e napjaiban” „szemléljék a szentek életét, akik – Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan – Jézus Krisztus hűséges követői voltak, szavakkal és jó tettekkel nyilvánítva meg őt”. Ezután megköszönte nekik „gyümölcsöző munkájukat”, és bátorította őket, hogy „megújult reménnyel folytassák az utat”, majd Máriára, a Guadalupei Szűzanyára bízta evangelizáló küldetésük védelmét.

Egy világszerte elterjedt iskola

A Szent András Evangelizációs Iskolának, amely – ahogy a weboldalán is olvasható – „a világ iskoláinak közössége”, a nemzetközi központja Guadalajarában, Mexikóban található, országos intézményei pedig Kolumbiában, Olaszországban, Brazíliában, az Egyesült Államokban, Magyarországon, Portugáliában, Kanadában és Argentínában működnek. Az iskolát 1980-ban alapította José H. Prado Flores (Pepe Prado), Bill Finke és Emiliano Tardif atya a mexikói Chilpancingóban, és jelenleg 69 országban működik, közel 2000 székhellyel.